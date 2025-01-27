أسطورة الدوري الإنجليزي يتغنى بعمر مرموش بعد ظهوره الأول

تحدث آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية، عن أداء المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، في ظهوره الأول مع السماوي.

وشارك عمر مرموش لمدة 75 دقيقة أمام تشيلسي السبت، وهو اللقاء الذي فاز به المان سيتي بنتيجة 3-1 وسجل اللاعب المصري، هدفا في شباك البلوز، ولكن لم يُحتسب بداعي التسلل.

شيرار يتغنى بعمر مرموش

وقال شيرر في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "معجب بعمر مرموش، وأرى أن لديه موهبة كبيرة".

وتابع "لقد لعب مباراة جيدة، وهدد دفاع تشيلسي أكثر من مرة، كما أضاف المزيد من الطاقة للسيتي بفضل سرعته الكبيرة".

ونوه: "بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، تحرك مرموش بشكل مثالي ومنظم، وتمكن من الحصول على الكرة في منطقة خطيرة وسدد بقوة".

ولفت: "كان ذكيًا ونشيطًا في الوقت الذي شارك فيه، وحصل على كرات عديدة في مناطق الخطورة، رغم أنه انضم للفريق قبل أيام قليلة".

وعن هدفه الأبيض، علق: "نعم كان متسللًا، ولكن أعجبتني الطريقة التي دخل بها إلى منطقة جزاء تشيلسي، لقد تسلل بشكل جيد".

وزاد: "مرموش كان يقوم بدوره الدفاعي أيضًا بشكل جيد، وهذا أمر مهم جدًا، فقد شارك مع جفارديول في تغطية المساحات".

وأوضح: "مرموش لم يكن محظوظًا في بعض الكرات، لقد أطلق تسديدة قوية بطريقة مثالية في الشوط الثاني، ولكنها مرت فوق المرمى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.