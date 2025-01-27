في أول اتصال بينهما، ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لنتنياهو؟

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الوزير بيت هيجسيث أجرى أول اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد.

ووفق بيان البنتاجون، أكد هيجسيث لنتنياهو "التزام واشنطن التام بحصول إسرائيل على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها"، مضيفا: “اتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق”، على حد قوله.

وبحث هـيجسيت ونتنياهو "أهمية تعزيز المصالح والأولويات الأمنية المتبادلة، لا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة" بحسب البيان.

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفائه بوعده وإلغاء الحظر المفروض على قنابل الـ 2000 رطل الأمريكية.

وفي خطوة مثيرة للجدل وفي بداية ولايته الثانية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر عن شحنة من قنابل الـ2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه جو بايدن قد حظرها سابقا.

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