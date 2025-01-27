الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

في أول اتصال بينهما، ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي لنتنياهو؟

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الوزير بيت هيجسيث أجرى أول اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد.

ووفق بيان البنتاجون، أكد هيجسيث لنتنياهو "التزام واشنطن التام بحصول إسرائيل على القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها"، مضيفا: “اتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق”، على حد قوله.

وبحث هـيجسيت ونتنياهو "أهمية تعزيز المصالح والأولويات الأمنية المتبادلة، لا سيما في مواجهة التهديدات المستمرة" بحسب البيان.

ووجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوفائه بوعده وإلغاء الحظر المفروض على قنابل الـ 2000 رطل الأمريكية.

وفي خطوة مثيرة للجدل وفي بداية ولايته الثانية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر عن شحنة من قنابل الـ2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه جو بايدن قد حظرها سابقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنتاجون وزارة الدفاع الامريكية بنيامين نتنياهو واشنطن دونالد ترامب

مواد متعلقة

رئيس كولومبيا يرد على عقوبات ترامب

بعد رد القاهرة على تصريحات ترامب، حماس تثمن دور مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

أحزاب سياسة ترفض تصريحات ترامب بتهجير أهالي قطاع غزة

رئيس الحركة الوطنية: نرفض تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين لـ سيناء
ads

الأكثر قراءة

عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)

البتلو تتراجع 37 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

أحمد بلال: سعيد بأداء مصطفى العش، ومدرب بيراميدز غائب في المباريات الكبيرة

الطيران تتعاقد مع إحدى الشركات لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني بمطار القاهرة

بعد استشهاد شاب في قلنديا، جيش الاحتلال يقتحم مستشفى بمدينة جنين

البرلمان الإيراني ينفي أي نوايا لإجراء مفاوضات ثنائية مع واشنطن

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

تقارير: بن شرقي طلب فسخ تعاقده مع الريان القطري ويقترب من الأهلي

منوعات

المزيد

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية