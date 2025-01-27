القارة السمراء تترقب، اليوم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

قرعة كأس الأمم الأفريقية، يشهد مسرح محمد الخامس الوطني بالرباط، مساء اليوم الإثنين، قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

موعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا

تنطلق قرعة كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتستضيف المغرب البطولة لأول مرة منذ عام 1988، قبل 5 سنوات من مشاركتها إسبانيا والبرتغال في شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن، هي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة.

ويحضر حفل القرعة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات المحلية، بجانب مدربي وممثلي المنتخبات المتأهلة، إضافة إلى عدد من أساطير اللعبة، الذين سيشاركون في عملية السحب، وهم عصام الحضري، والكاميروني باتريك مبوما، والتونسي أيمن المثلوثي والإيفواري جيرفينيو والمالي محمد سيسوكو والزامبي كريستوفر كاتونجو.

نظام قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025

سيتم خلال قرعة أمم أفريقيا تقسيم المنتخبات المتأهلة وعددها 24 منتخبا، إلى 6 مجموعات، يتأهل منها الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.

ورغم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يعلن عن تصنيف المنتخبات، ولكن طبقا لآخر تصنيف شهري للفيفا، فإن المستوى الأول سيضم: المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار.

وسيكون في التصنيف الثاني كل من: الكاميرون ومالي وتونس وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو.

وفي التصنيف الثالث كل من: الجابون وأنجولا وزامبيا وأوغندا وغينيا الاستوائية وبنين.

وفي التصنيف الرابع كل من: موزمبيق وجزر القمر وتنزانيا والسودان وزيمبابوي وبوتسوانا.

تصفيات أمم أفريقيا 2025

وحصد المغرب، البلد المضيف، أكبر عدد من النقاط في التصفيات، حيث تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، التي ضمت معه الجابون وليسوتو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وسجل المغرب 26 هدفا ولم يسكن مرماه سوى هدفين، وجاءت الجزائر والسنغال كثاني أعلى المنتخبات حصدا للنقاط ولكل منهما 16 نقطة في التصفيات.

وجاءت الجزائر في صدارة المجموعة الخامسة ب16 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في مواجهة وحيدة وسجلت 16 هدفا ومني مرماها بهدفين فقط.

فيما تصدرت السنغال المجموعة 12 برصيد 16 نقطة وفازت في خمس مباريات وتعادلت في مواجهة وحيدة وسجلت 10 أهداف ومني مرماها بهدف وحيد.

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولى، والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية، ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة، وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة، والجزائر وغينيا الاستوائية عن الخامسة، وأنجولا والسودان عن السادسة.

وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة والكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا وأوغندا عن المجموعة 11 والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة 12.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 تأهلت لنسخة المغرب، في التتويج بـ28 لقبا لأمم أفريقيا من قبل.

مصر الأكثر مشاركة في أمم أفريقيا

وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

وتليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة، وهي حاملة لقب النسخة الأخيرة، وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023.

ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة، ولكن الأولى حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما نالت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا

وتضم لائحة شرف المنتخبات التي توجت بالبطولة كل نيجيريا والتي شاركت في 21 نسخة وتوجت باللقب 3 مرات في 1980، 1994، 2013، والجزائر بلقبين 1990 و2019، والكونغو الديمقراطية مرتين 1968 و1974.

ثم 5 منتخبات فازت بالبطولة مرة وحيدة وهي المغرب 1976 والسنغال 2021 وجنوب أفريقيا 1996 والسودان 1970 وزامبيا 2012.

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