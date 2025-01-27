قبل حسم الصفقة، مجدي طلبة: بن شرقي مكسب فني كبير للأهلي

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري، سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في حال التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

مجدي طلبة يتحدث عن صفقة بن شرقي

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن المغربي أشرف بن شرقي سيكون مكسب كبير لفريق الأهلي لو كان بنفس مستواه الفني مع نادي الزمالك سيكون إضافة قوية للقلعة الحمراء ".

وأضاف:" أشرف بن شرقي لاعب كبير وصاحب خبرة في الدوري المصري وقد يتأقلم سريعًا مع النادي الأهلي في حال إتمام الصفقة".

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