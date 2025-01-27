الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير: بن شرقي طلب فسخ تعاقده مع الريان القطري ويقترب من الأهلي

بن شرقي، فيتو
بن شرقي، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن طلب المغربي أشرف بن شرقي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بن شرقي على أعتاب الأهلي 

وبحسب تقارير قطرية، فإن هناك رغبة من أشرف بن شرقي في إنهاء عقده والرحيل رسميًا بعد وصول عرض لضمه من النادي الأهلي المصري.

ومن جهته، أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن الأهلي حسم صفقة بن شرقي بنسبة 99% ويتبقى الإعلان الرسمي.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن صفقة بن شرقي خلال الساعات المقبلة وفقا للأخبار الواردة من القلعة الحمراء.

وينتهي عقد بن شرقي مع الريان القطري في نهاية الموسم الحالي وقد يكون صفقة الأهلي القادمة بعدما ضم المارد الأحمر كلًا من؛ مصطفى العش وجراديشار وأحمد رضا خلال الميركاتو الشتوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشرف بن شرقي الانتقالات الشتوية الحالية الريان القطري المغربي اشرف بن شرقي النادي الأهلي بن شرقي فترة الانتقالات الشتوية

مواد متعلقة

برشلونة يكتسح فالنسيا 7-1 في الدوري الإسباني

تحت أنظار عبد المنعم، نيس يهزم مارسيليا بثنائية في الدوري الفرنسي

الغندور للزمالك والجونة، حكام مباريات الغد بالدوري المصري

استبعاد بيدري، قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

عمرو أديب عن مباراة بيراميدز: الـ VAR معمول عشان الأهلي (فيديو)

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

البتلو تتراجع 37 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

بصفقة صغيرة، قطر تعلن حل أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح مهني قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية