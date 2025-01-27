تقارير: بن شرقي طلب فسخ تعاقده مع الريان القطري ويقترب من الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن طلب المغربي أشرف بن شرقي فسخ تعاقده مع نادي الريان القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بن شرقي على أعتاب الأهلي

وبحسب تقارير قطرية، فإن هناك رغبة من أشرف بن شرقي في إنهاء عقده والرحيل رسميًا بعد وصول عرض لضمه من النادي الأهلي المصري.

ومن جهته، أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن الأهلي حسم صفقة بن شرقي بنسبة 99% ويتبقى الإعلان الرسمي.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن صفقة بن شرقي خلال الساعات المقبلة وفقا للأخبار الواردة من القلعة الحمراء.

وينتهي عقد بن شرقي مع الريان القطري في نهاية الموسم الحالي وقد يكون صفقة الأهلي القادمة بعدما ضم المارد الأحمر كلًا من؛ مصطفى العش وجراديشار وأحمد رضا خلال الميركاتو الشتوي.

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