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رياضة

بشير التابعي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة: عايزين يدمروا النادي

بشير التابعي، فيتو
بشير التابعي، فيتو

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفى العش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم أداء جيدا أمام بيراميدز.

 

تصريحات بشير التابعي 


وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "لاعبو الأهلي مستواهم عالٍ، وصنعوا تاريخا كبيرا مع النادي، ومستواهم متراجع منذ فترة بصورة لا يعتاد عليها الجماهير، ولكن عندما تحتاجهم في مباريات حاسمة يكونون متواجدين، والـ 11 لاعبا والبدلاء والجهاز الفني كانوا نجوم المباراة".


وتابع: "جمهور الأهلي، كان يساند ويشجع رغم خسارة الفريق 2-0، ولقاء اليوم سيكون عودة الفريق لمستواه الطبيعي".


وعن الصفقات الجديدة قال: "جراديشار قدم أداء جيدا في مباراة بيراميدز، وصنع الفارق بتسجيل هدف وصناعة آخر، ودائما ما أطالب بمشاركة اللاعبين المحترفين بعد التعاقد معهم، ومصطفى العش قدم أداء جيدا في مباراة بيراميدز".


وعن مفاوضات الزمالك مع مهند بكري: "لا أعرف كيف يفكر مجلس الإدارة، ولو يريدون تدمير النادي لن يفعلوا هذا، وكيف يضم لاعبا من القسم الثاني ويريدون أن يصنع الفارق مع الفريق".


وشدد: "حذرت أيام جوميز، من عدم وجود لاعبين في خط الدفاع، وحمزة المثلوثي مركزه الأساسي باك يمين، وجروس في وضع صعب بسبب النقص العددي في الفريق".

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