الإثنين 27 يناير 2025
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مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

قارب هجرة غير شرعية،
قارب هجرة غير شرعية، فيتو

لقي طفلان حتفهما وتم إنقاذ 17 شخصا، بعد غرق قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط، حسبما قالت منظمة "سي بنكس" الألمانية غير الحكومية.

وأضافت المنظمة في بيان أن عملية الإنقاذ جرت في الساعات الأولى من صباح الأحد، في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لـ مالطا.

وجرى انتشال جثة طفل، بينما أجرى فريق طبي تابع للمنظمة عملية إنعاش قلبي رئوي لطفلين آخرين، مما ساعد في إنقاذ حياة أحدهما.

وأوضحت أن الناجين قالوا لرجال الإنقاذ أن القارب انطلق وعلى متنه 21 شخصا، ما يعني فقدان شخصين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في وقت سابق، أن 15 مهاجرا جرى إنقاذهم وعثر على 3 متوفين، بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين.

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غرق قارب هجرة غير شرعية البحر المتوسط سي بنكس مالطا

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