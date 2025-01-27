مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

لقي طفلان حتفهما وتم إنقاذ 17 شخصا، بعد غرق قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط، حسبما قالت منظمة "سي بنكس" الألمانية غير الحكومية.

وأضافت المنظمة في بيان أن عملية الإنقاذ جرت في الساعات الأولى من صباح الأحد، في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لـ مالطا.

وجرى انتشال جثة طفل، بينما أجرى فريق طبي تابع للمنظمة عملية إنعاش قلبي رئوي لطفلين آخرين، مما ساعد في إنقاذ حياة أحدهما.

وأوضحت أن الناجين قالوا لرجال الإنقاذ أن القارب انطلق وعلى متنه 21 شخصا، ما يعني فقدان شخصين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) في وقت سابق، أن 15 مهاجرا جرى إنقاذهم وعثر على 3 متوفين، بينما لا يزال 3 في عداد المفقودين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.