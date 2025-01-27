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خارج الحدود

بصفقة صغيرة، قطر تعلن حل أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود

الرهينة الإسرائيلية
الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، فيتو

أعلنت قطر، مساء الأحد، التوصل إلى حل لأزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، التي تسببت في تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه "تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود واثنين من الرهائن قبل يوم الجمعة، كما ستقوم حماس بتسليم 3 رهائن إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق".

وتابع الأنصاري في منشور على منصة "إكس": "في المقابل، ستسمح سلطات الاحتلال، ابتداء من صباح الإثنين بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع، كما ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

 

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، على إطلاق 33 رهينة إسرائيلية خلال الأسابيع الستة الأولى، مقابل 1900 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأُطلق سراح 7 نساء حتى الآن، من بينهن 4 نساء السبت، بينما لا تزال الرهينة أربيل يهود (29 عاما) محتجزة لدى حماس منذ الهجوم الذي نفذته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وصباح الأحد، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بانتهاك اثنين من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

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قطر الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود وقف إطلاق النار فى قطاع غزة المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قطاع غزة حماس

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