حماس عن عودة النازحين لشمال غزة: إعلان فشل مخطط الاحتلال للتهجير

عودة النازحين الفلسطينيين، وصفت حركة حماس الفلسطينية عودة النازحين من الجنوب إلى شمال غزة بأنه انتصار للشعب الفلسطيني، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير.

وقال القيادي بحركة حماس عزت الرشق، إن مشهد عودة النازحين إلى شمال غزة حطم أمامه أحلام وأوهام إسرائيل في تهجير الشعب الفلسطيني، موضحا: " مشاهدُ عودة الحشود الجماهيرية لشعبنا إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، رغم عمق الألم والمأساة".

واضاف أن هذه المشاهد المُفعمة بفرح العودة وحبّ الأرض والتشبّث بها هي رسالة لكلّ المُراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه.

وأوضح: " نؤكّد أنَّ عودة أهلنا النازحين إلى بيوتهم يُثبت مجدَّدًا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة الصمود لديه"، مضيفا: "نقف مع شعبنا العظيم في هذه اللحظة التاريخية، وندعو إلى تكثيف وصول كلّ المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل مناطق قطاع غزَّة".



عودة النازحين الفلسطينيين

وكان آلاف النازحين الفلسطينيين فى غزة بدأو العودة إلى شمال القطاع، بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تواجدت على شارع الرشيد غرب مدينة غزة؛ استعدادًا لاستقبال النازحين العائدين إلى شمال القطاع، لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية الجميع إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن تفاصيل ومحاذير عودة سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال صباح اليوم الإثنين، بعد حل أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.

وقال متحدث جيش الاحتلال فى بيانه: "إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة"، إن التعليمات التالية ستدخل حيز التنفيذ، إنه "سيسمح بعودة السكان مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم، ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا".

وأضاف أنه "سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحا".

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