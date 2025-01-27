نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة على الأبواب، موعد الإعلان وطريقة الاستعلام

أعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار أعمال تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن تكون النتيجة جاهزة للعرض على المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لاعتمادها خلال الأسبوع القادم.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد أنهوا امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، حيث أدوا امتحاني مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية (للطلاب المتقدمين لمادة التربية الرياضية).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة هذا العام حوالي 212 ألف و778 طالبًا، تم توزيعهم على 702 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فور إعلانها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من خلال الرابط التالي: https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.