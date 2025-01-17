أخبار مصر: التوقيع رسميا على اتفاق غزة، ارتفاع الذهب، إجراء مرتقب لاتحاد الكرة بعد صفقة مرموش، قصة حسناء بريطانية مع صلاح

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

إسرائيل وحماس والوسطاء يوقعون رسميا على اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت مصادر فجر اليوم الجمعة، بأن إسرائيل وحركة "حماس" والولايات المتحدة ودولة قطر وقعت رسميًّا اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد اضطراب الملاحة البحرية، وشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، ورياح نشطة على بعض المناطق.

حلمي تحقق ولن أغسل يدي، حسناء إنجليزية تثير الجدل بطبيعة علاقتها بمحمد صلاح (فيديو)

وثقت حسناء إنجليزية لحظة سلامها على الفرعون المصري محمد صلاح في ملعب أنفيلد بطريقة مثيرة.

مكتب نتنياهو يبلغ عائلات الرهائن باتفاق غزة ويطالبهم بالاستعداد لاستقبالهم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار" في غزة.

بعد ضمه إلى الأوقاف، مفتي الجمهورية خطيبا لأول جمعة من مسجد مصر بحضور كبار رجال الدولة

يشهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثًا مميزًا اليوم الجمعة ١٧ يناير، إذ يلقي الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خطبة الجمعة الأولى تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبحضور وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات، لتكون الانطلاقة الحقيقية لمسجد مصر الكبير ومركزه الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتان ينتظرهما المصريون

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم ومونديال اليد بمشاركة المنتخب الوطني.

حماس لعبتها صح، مصادر فلسطينية تكشف كيف حلت الخلافات "المعطلة" في اتفاق غزة

أعلنت مصادر فلسطينية يوم الخميس، أن حركة حماس وإسرائيل تمكنتا من حل الخلافات التي عطلت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يمهد الطريق لتوقيع الصيغة النهائية للاتفاق خلال الساعات المقبلة.

الذهب يستعيد عرشه بعد بيانات أمريكية بخفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أشارت بيانات أمريكية هذا الأسبوع إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يواصل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

آثار ريش ودماء، محققون يكشفون عن مفاجأة بمحركي طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز اليوم الجمعة إن المحققين عثروا على ريش طائر ودماء في محركي الطائرة بوينج التي تحطمت في كوريا الجنوبية يوم 29 ديسمبر.

عبد الملك يكشف عن إجراء مرتقب من اتحاد الكرة بعد انتقال مرموش لمان سيتي وعالمية صلاح

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، أن انتقال عمر مرموش، لصفوف مانشستر سيتي، سيكون نقلة كبيرة للكرة المصرية.

لو رجعت بالزمن هاخد نفس القرار، طروب تكشف سبب رفضها الزواج من فريد الأطرش

قالت الفنانة طروب نجمة الستينيات: "كان إعجابي بفريد الأطرش كبير، وبعد لما اتطلقت ورُحت بيروت قابلت فريد في لبنان، وفيه حاجات خاصة جمعتنا بس مش هقولها، هو لحن لي أغنية ع الكورنيش، والأغنية دي كسرت الدنيا في لبنان وسوريا".

وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

كشف مصدر أمني كويتي، أن من ضمن الملفات التي بحثتها اللجنة العليا، حالة تزوير وصفها بـ"أكبر اختراق تواجهه مؤسسة حساسة".

أول تعليق من نجل حمادة إمام بعد تخطي زيزو أهداف والده

أكد أشرف حمادة إمام، أن نادي الزمالك يقدم نتائج جيدة مع السويسري كريستيان جروس خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن أداء الفريق كان ممتع أمام حرس الحدود.

ترامب يعين جون فويت وميل جيبسون وسيلفستر ستالون سفراء له في هوليوود

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الخميس، تعيين كل من الممثلين جون فويت وميل جيبسون وسيلفستر ستالون سفراء خاصين في هوليوود بكاليفورنيا، "لأنها مكان كثير المشاكل".

قصة صورة عادل إمام بترينج كلاسيك وسن أصغر من عمره، هل يعود للتمثيل؟

تصدر اسم الزعيم عادل إمام حديث موقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورة له بالذكاء الاصطناعي وهو في سن أصغر من عمره.

غير مهذب، ترامب يقذف جبهة بايدن مجددا بعد حديثه عن إنجاز صفقة غزة

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ووصفه بـ"غير المهذب"، في رد على تصريح بايدن الأخير عن فضله في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

يحييه نجوم مشهورون منهم ليدي جاجا، حفل غنائي خيري ضخم لمكافحة حرائق كاليفورنيا

أعلن عدد من نجوم الغناء، عن مشاركتهم في حفل خيري، لمساعدة الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا كل شيء في حرائق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

بايدن يوجه "رسالة أخيرة" لنتنياهو بشأن الفلسطينيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة" للفلسطينيين من أجل استدامة إسرائيل على المدى الطويل.

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق "المرج الشرقية – المرج الغربية – شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع مؤسسة الزكاة ومتفرعاته – منطقة الخصوص"، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 17-1-2025 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 18-1-2025 ولمدة 8 ساعات.

مفاجأة، بشار الأسد كان يدير شخصيا حسابا فيسبوكيا لتشويه الفنانين السوريين

منذ 2012 ولم يسلم فنانون سوريون معارضون لنظام بشار الأسد وشخصيات لبنانية وعربية مختلفة من الأذى على حسابات من فيس بوك، ولم يكشف وقتها عن هوية الجهة التي كانت تقف وراء هذه الحسابات.

سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها التجريبية السابعة.

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