وافد عربي وصل إلى أعلى المراتب، تفاصيل أكبر عملية اختراق بمؤسسة حساسة في الكويت

كشف مصدر أمني كويتي، أن من ضمن الملفات التي بحثتها اللجنة العليا، حالة تزوير وصفها بـ"أكبر اختراق تواجهه مؤسسة حساسة".

أكبر اختراق تواجهه مؤسسة كويتية حساسة

وأفاد المصدر الأمني لـ"الراي" بأن "قياديا في مؤسسة أمنية تبين أنه حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وارتقى إلى رتبة عالية، وبعد التيقن بالدليل القاطع من التزوير تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، لافتًا إلى أن "القضية تخص قياديا يحمل رتبة عالية في مؤسسة أمنية، وتمكن من إدخال 3 من أبنائه كضباط أيضا في المؤسسة نفسها، بما كان لديه من صلاحية في تحديد من يتم قبولهم ومن يتم رفضهم وتعيينات في مراكز أخرى حساسة لأشخاص من أبناء كويتيين حقيقيين".

وحسب "الراي"، أوضح المصدر أن "الشخص المعني تمت إضافته إلى ملف مواطن كويتي بالتزوير، وكان يبلغ من العمر 10 سنوات ويحمل الجنسية السورية أصلا عندما تمت إضافته، وبالتالي أصبح لديه أبوان (كويتي مزعوم والآخر سوري تجنس لاحقا بالجنسية السعودية)".

‏وبين المصدر، أن "معلومات كانت وردت إلى مباحث الجنسية في 2016 بأن الشخص المعني حاصل على الجنسية الكويتية بالتزوير وهو أصلا سوري، أبوه حاصل على الجنسية السعودية"، موضحا أنه "بعد التحريات والبحث تم اكتشاف أن شقيقه الحقيقي متواجد في الكويت وبينهما اتصالات ولقاءات وتجمعات، لكن الضغوط السياسية عرقلت استكمال الإجراءات وسحب جنسيته آنذاك".

وأبانت التحريات، وفق ما ذكر المصدر للصحيفة، أن شقيق هذا الشخص خرج من الكويت في شهر سبتمبر الماضي، وفور عودته تم ضبطه وإجراء البصمة الوراثية له واستدعاء شقيق الضابط، حيث تبين أنه شقيقه من الأب، وبالتالي شقيق الضابط الكبير المتقاعد من الأب السعودي الجنسية، كما تم اكتشاف أن عنوان الأب الحقيقي (المتجنس سعوديا) هو نفس عنوان الضابط القيادي، واسمه مختلف عن اسم أبيه الحقيقي.

هذا وتم بحث الملف بشكل كامل في اللجنة العليا التي قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب جنسيته، حيث أن أبناء الشخص المعني يعملون في أماكن قيادية حساسة، وتبعيته نحو 20 شخصا سيتم سحب الجناسي منهم جميعًا.

مصدر أمني كويتي: تزوير الجناسي وصل مراحل خطيرة تهدّد الكويت

كما أكد مصدر أمني لـ«الراي» أن مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في كل الحالات بعد إجراء التحريات والتحقيقات وتدقيق الملفات في مختلف المراحل.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تواصل عملها في هذا الشأن باتخاذ القرارات المتعلقة بحالات التزوير والازدواجية والمادة الثامنة، مؤكدًا أن لا فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية «فالقانون واحد على الجميع»، ومشيرًا إلى الجهد الذي يبذله رجال المباحث لتدقيق أي ملف يتم رصد حالة تزوير واحدة فيه للتأكد والتيقن من نظافة الملف كاملًا وعدم وجود أي حالات أخرى مزوّرة ضمنه.

وقررت اللجنة العليا في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقًا للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 4 حالات للازدواجية، ومن 128 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقًا للمادة (21 مكرر أ)، و5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمين إلى 54 دولة مختلفة وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية.

وشدّد المصدر على أن الحالات التي تستعرضها اللجنة تظهر يومًا بعد يوم مدى العبث التي تعرّضت له الجنسية الكويتية، وأن الخطورة الكبيرة التي تكشفها الملفات تشكل أبلغ ردٍ على من يدعون إلى التساهل في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها.

وقال المصدر: التزوير أوصل أشخاصًا إلى أماكن حساسة وخطيرة على الكويت وأمنها وأبنائها، ولا يمكن التساهل في هذا الملف إطلاقًا تحت أي ظرف من الظروف، فالكويت خط أحمر، وجنسيتها خط أحمر، وأمنها خط أحمر.

دور الموظفين في التزوير

‏ماذا عن دور الموظفين في حالات التزوير المكتشفة وتسجيل أشخاص على غير الحقيقة في ملفات جنسية؟يؤكد المصدر ردًا على السؤال أن كل حالات التزوير، يقدّم أصحابها مستندات وملفات تكون صحيحة من حيث الشكل، إضافة إلى شهادة الشهود، وبالتالي لم يكن من الوارد التشكيك فيها آنذاك، ولكن اليوم في ظل التطورات واستخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل فحوصات البصمة الوراثية DNA التي تقطع الشك باليقين وتحسم الأمر، إضافة إلى التحريات والمعلومات والتحقيقات الأخرى.

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