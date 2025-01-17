الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

أول تعليق من نجل حمادة إمام بعد تخطي زيزو أهداف والده

حمادة إمام وزيزو،
حمادة إمام وزيزو، فيتو

أكد أشرف حمادة إمام، أن نادي الزمالك يقدم نتائج جيدة مع السويسري كريستيان جروس خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن أداء الفريق كان ممتع أمام حرس الحدود.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك مع جروس يسير بخطى ثابتة ومن المتوقع أن يكون الفريق في مستوى مرتفع بشكل تدريجي والمدرب السويسري له فكر فني عال للغاية".

وعن تخطي زيزو لعدد أهداف والده، قال: "أهم حاجة عندنا نادي الزمالك.. الزمالك الأهم.. ألف مبرووك لزيزو.. زيزو حاليًّا أفضل لاعب في مصر".

وانضم زيزو لصفوف الزمالك في صيف 2019 واستمر يصول ويجول بقميص النادي كأحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الخمس الماضية.

وسجل أحمد زيزو ثنائية في فوز الزمالك أمام حرس الحدود،  ضمن منافسات الجولة 8 من عمر الدوري المصري الممتاز التي انتهت بفوز الأبيض 3-2.

 

ووصل أحمد زيزو إلي الهدف رقم 86 بقميص الزمالك في كافة البطولات، ليقفز إلى المركز السادس في قائمة الهدافين التارخيين للنادي.

وتخطى زيزو أهداف الثعلب حمادة إمام الذي أحرز 84 هدفًا مع الزمالك على مدار مسيرته الحافلة، ويفصل اللاعب تسجيل 10 هدفًا من أجل معادلة أهداف جمال عبد الحميد الذي يمتلك 96 هدفًا مع القلعة البيضاء بعد انتقاله من الأهلي.

ويعتلي القائمة عبدالحليم على 134 هدفا ويأتي في المركز الثاني المعلم حسن شحاتة، فيما يحل على خليل ثالثًا برصيد 100 هدفًا و98 لعلاء الحامولي صاحب المركز الرابع، وجمال عبدالحميد خامسًا بـ 96 هدفًا، ثم زيزو في المركز السادس بـ 86 هدفًا بعد هدفيه في مرمة حرس الحدود.

 

قائمة هدافي الزمالك عبر التاريخ في كل البطولات

عبدالحليم على 134
حسن شحاتة 108

على خليل 100

علاء الحامولي 98

جمال عبدالحميد 96

أحمد زيزو 86

حمادة إمام 84

جمال حمزة 75

محمود شيكابالا 72

طارق يحيى 71

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