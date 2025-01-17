الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو يبلغ عائلات الرهائن باتفاق غزة ويطالبهم بالاستعداد لاستقبالهم

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الجمعة، "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار" في غزة.


ووقعت فرق التفاوض من إسرائيل وحركة حماس والولايات المتحدة وقطر، أمس الخميس، رسميًا اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في الدوحة، بعد تأخير دام 24 ساعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة ستعقد اجتماعًا اليوم الجمعة للموافقة على الاتفاق.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء أبلغ منسقية أسرى الحرب للاستعداد لاستقبال المختطفين لدى عودتهم، وأبلغ أهالي المختطفين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.


ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير).

ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.


كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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