الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتان ينتظرهما المصريون

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم ومونديال اليد بمشاركة المنتخب الوطني.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:

 

بطولة العالم لكرة اليد

التشيك ضد بولندا - 7 مساء 
هولندا ضد مقدونيا - 7 مساء

البرتغال ضد البرازيل  - 7 مساء

البحرين ضد مصر - 7 مساءً - قناة Ontime sports 1
سويسرا ضد ألمانيا - 9:30 مساءً
غينيا ضد المجر - 9:30 مساءً
أمريكا ضد النرويج - 9:30 مساءً

كرواتيا ضد الأرجنتين - 9:30 مساءً  - قناة Ontime sports 2
 

كأس مصر - دور الـ 16

سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش - 2:30 مساءً - قناة Ontime sports 1

سموحة ضد زد - 5:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

 

الدوري الإسباني

إسبانيول ضد بلد الوليد - 10 مساءً - قناة beIN Sports HD 3.

 

الدوري الألماني

فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند - 9:30 مساءً - قناة beIN Sports HD 5.

 

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

السيب العماني ضد الزمالك - 3 مساءً
نادي أربيل ضد نادي الشرطة القطري - 3 مساءً
نادي الكويت ضد الهلال الليبي - 7:30 مساءً
داركليب ضد الأهلي - 7:30 مساءً

 

الدوري المصري الممتاز - سيدات

إنبي ضد المعادي واليخت - 2:30 مساءً 
مسار ضد الزمالك - 2:30 مساءً -  قناة Ontime sports 2
بالم هيلز ضد المصري - 2:30 مساءً

 

الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد موناكو - 8 مساءً
ليل ضد نيس - 10 مساءً

 

الدوري الإيطالي

روما ضد جنوي  - 9:45 مساءً - قناة AD SPORTS Premium 1.

 

الدوري السعودي

الخليج ضد العروبة - 3:15 مساءً  -  قناة SSC1 HD. 
الوحدة ضد القادسية - 5:40 مساءً - قناة  SSC EXTRA 1 HD
التعاون ضد النصر - 7 مساءً - قناة SSC1 HD

 

الدوري التركي

هاتاي سبور ضد جالاتا سراي - 7 مساء 

 

الدوري البرتغالي

بنفيكا ضد فاماليكاو   - 10:15 مساءً 

 

الدوري المغربي

النادي المكناسي ضد المغرب التطواني - 9 مساءً 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري الإيطالي الدوري الألماني كأس مصر بطولة العالم لكرة اليد البحرين ضد مصر مونديال اليد

مواد متعلقة

بطولة العالم لكرة اليد، إيطاليا تهزم الجزائر وتتأهل للدور الرئيسي

منتخب شباب اليد في التصنيف الثاني بقرعة بطولة العالم ببولندا

النصر يمنح 5% من ملكية النادي لكريستيانو وراتب خرافي للتجديد

الكشف عن راتب رونالدو الخيالي في عقده الجديد مع النصر السعودي

ads

الأكثر قراءة

قصة صورة عادل إمام بترينج كلاسيك وسن أصغر من عمره، هل يعود للتمثيل؟

تحذير ومناشدة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17 - 01 -2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

آثار ريش ودماء، محققون يكشفون عن مفاجأة بمحركي طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

عبد الملك يكشف عن إجراء مرتقب من اتحاد الكرة بعد انتقال مرموش لمان سيتي وعالمية صلاح

صلاح يتصدر وهالاند يطارده، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21

لماذا قررت طروب مغادرة بيروت والإقامة في مصر منذ 1978؟ الفنانة تجيب

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا

منوعات

المزيد

سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

مفاجأة، بشار الأسد كان يدير شخصيا حسابا فيسبوكيا لتشويه الفنانين السوريين

من بينهم مصري، السعودية تعدم 3 أشخاص في قضايا مختلفة

هروب دب من محمية يثير ذعرًا في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية الخميس

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية