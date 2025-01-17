مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتان ينتظرهما المصريون
تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم ومونديال اليد بمشاركة المنتخب الوطني.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:
بطولة العالم لكرة اليد
التشيك ضد بولندا - 7 مساء
هولندا ضد مقدونيا - 7 مساء
البرتغال ضد البرازيل - 7 مساء
البحرين ضد مصر - 7 مساءً - قناة Ontime sports 1
سويسرا ضد ألمانيا - 9:30 مساءً
غينيا ضد المجر - 9:30 مساءً
أمريكا ضد النرويج - 9:30 مساءً
كرواتيا ضد الأرجنتين - 9:30 مساءً - قناة Ontime sports 2
كأس مصر - دور الـ 16
سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش - 2:30 مساءً - قناة Ontime sports 1
سموحة ضد زد - 5:30 مساءً - قناة Ontime sports 2
الدوري الإسباني
إسبانيول ضد بلد الوليد - 10 مساءً - قناة beIN Sports HD 3.
الدوري الألماني
فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند - 9:30 مساءً - قناة beIN Sports HD 5.
البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة
السيب العماني ضد الزمالك - 3 مساءً
نادي أربيل ضد نادي الشرطة القطري - 3 مساءً
نادي الكويت ضد الهلال الليبي - 7:30 مساءً
داركليب ضد الأهلي - 7:30 مساءً
الدوري المصري الممتاز - سيدات
إنبي ضد المعادي واليخت - 2:30 مساءً
مسار ضد الزمالك - 2:30 مساءً - قناة Ontime sports 2
بالم هيلز ضد المصري - 2:30 مساءً
الدوري الفرنسي
مونبيليه ضد موناكو - 8 مساءً
ليل ضد نيس - 10 مساءً
الدوري الإيطالي
روما ضد جنوي - 9:45 مساءً - قناة AD SPORTS Premium 1.
الدوري السعودي
الخليج ضد العروبة - 3:15 مساءً - قناة SSC1 HD.
الوحدة ضد القادسية - 5:40 مساءً - قناة SSC EXTRA 1 HD
التعاون ضد النصر - 7 مساءً - قناة SSC1 HD
الدوري التركي
هاتاي سبور ضد جالاتا سراي - 7 مساء
الدوري البرتغالي
بنفيكا ضد فاماليكاو - 10:15 مساءً
الدوري المغربي
النادي المكناسي ضد المغرب التطواني - 9 مساءً
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