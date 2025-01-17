الذهب يستعيد عرشه بعد بيانات أمريكية بخفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أشارت بيانات أمريكية هذا الأسبوع إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يواصل خفض أسعار الفائدة هذا العام.

بورصة الذهب

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2715.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:47 بتوقيت جرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجله يوم الخميس. وزاد الذهب نحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2747.50 دولار للأوقية.

أسعار الفائدة الأمريكية

وقال كريستوفر والر المسؤول في البنك المركزي الأمريكي إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام لا يزال ممكنا إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في التراجع.

وزادت آمال خفض أسعار الفائدة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي ثابتا عند النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 بالمئة في اجتماع السياسة النقدية يومي 28 و29 يناير.

ويستخدم الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته.

كما أثرت مجموعة من البيانات الأمريكية، بما في ذلك مبيعات التجزئة وطلبات البطالة الأولية، على عائدات سندات الخزانة والدولار الأمريكي، مما دعم الذهب.

وقال توماس باركين رئيس مجلس الاحتياطي في ريتشموند إن بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر 2024 تشير إلى استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى زيادة التضخم.

بورصة المعادن النفيسة

وعن المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.82 دولار للأوقية، لتضيف أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 937.25 دولار، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 931.85 دولار. ويتجه كلا المعدنين إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

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