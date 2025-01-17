اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

طقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الجمعة 17 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد اضطراب الملاحة البحرية، وشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، ورياح نشطة على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

وقالت هيئة الأرصاد أنه بدءا من اليوم الجمعة 17 يناير إلى الأحد 19 يناير 2025 يشهد الطقس اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (40:60 كم /ساعة) وارتفاع الأمواج من (2.5:3.5 متر)

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب

كما حذرت من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب بدءًا من اليوم الجمعة 17 يناير إلى الأحد 19 يناير 2025، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



حالة الطقس اليوم الجمعة

وعن حالة الطقس اليوم، أعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبّرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.