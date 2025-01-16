لو رجعت بالزمن هاخد نفس القرار، طروب تكشف سبب رفضها الزواج من فريد الأطرش

قالت الفنانة طروب نجمة الستينيات: "كان إعجابي بفريد الأطرش كبير، وبعد لما اتطلقت ورُحت بيروت قابلت فريد في لبنان، وفيه حاجات خاصة جمعتنا بس مش هقولها، هو لحن لي أغنية ع الكورنيش، والأغنية دي كسرت الدنيا في لبنان وسوريا".

طلب فريد الأطرش من طروب

وتابعت “طروب” خلال لقائها مع الاعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم” المذاع على قناة “أون”: "فريد الأطرش طلبني للزواج واتقدم ليَّ، حتى كان موجود في الواقعة دي بديع صاحب مجلة الموعد، وأنا ما قدرتش أقول أي حاجة لما عرض عليَّ الزواج، قلت له أمهلني أفكر، سألني ليه؟ قلت له لأني لسه خارجة من الطلاق وحقوقي ضايعة كفنانة وعايزة أثبت نفسي كفنانة".

طروب وفريد الأطرش، فيتو

غيرة فريد الأطرش

وأضافت طروب: "فريد الأطرش وهو لما عرض عليَّ الزواج قال لي أنا غيور جدًّا وتشتغلي بحفلاتي وأفلامي ولما تروحي على الكوافير لازم أبقى معاكِ وما تسافريش لوحدك، فحسيت إني خارجة من سجن داخلة سجن، فخرجت من اللقاء ده ما شافنيش تاني، وبعد عامين اتقابلنا في بيت أو قصر شخصية كبيرة في إحدى الدول العربية، فدخل فريد الأطرش متأخر سلم على الكل وما سلمش عليَّ فصاحب القصر خد باله، وبعد شوية جاء صاحب البيت ووداني على مكتبه وطلب إني اتصالح أنا وفريد الأطرش، وعرفت إن فريد زعلان وقال لي أنتِ طنشتيني وما سألتيش فيَّ، طيب قولي موافقة أو رافضة، وأنا بصراحة ما كانش عندي حسن تصرف، فقلت له آسفة ما عرفتش اتصرف وما عرفتش أقول لك لأ فأحسن حاجة إني هربت، وكانت أغنية ع الكورنيش اللي عملها لي بعد الصلح".

الفنانة طروب مع منى الشاذلي، فيتو

شروط فريد الأطرش

واستكملت: "شروط فريد الأطرش في الزواج هي اللي جعلتني أتردد في إني أوافق، أنا كنت عايزة أبقى حرة وأسافر وأعمل حفلات وأفلام".

هل ندمت على رفض الزواج من فريد الأطرش؟

وتابعت الفنانة طروب: "لو عاد بيَّ الزمن فأنا مش زعلانة إني رفضت زواج فريد الأطرش، وتصرفي كان في مكانه، هو كان عنده القلب وتعبان جدًّا وكان بيحضر ليَّ أغنية بس ما كملتش عملي فقط مطلع الأغنية ولم يكملها، يعتبر توفي بعد عامين من أغنية ع الكورنيش".

أفضل أغاني فريد الأطرش

ولفتت: "أحسن أغنية بحبها لفريد الأطرش هي الربيع، من حيث الكلمات والألحان والغناء".

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