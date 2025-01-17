آثار ريش ودماء، محققون يكشفون عن مفاجأة بمحركي طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز اليوم الجمعة إن المحققين عثروا على ريش طائر ودماء في محركي الطائرة بوينج التي تحطمت في كوريا الجنوبية يوم 29 ديسمبر.

انفجار الطائرة بوينج

وكانت طائرة الرحلة رقم 7 سي 2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية عندما حاولت الهبوط وانحرفت عن المدرج لتنفجر بعد اصطدامها بجدار خرساني.

اصطدام الطائرة بطائر

وكان قائد الطائرة قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل حوالي أربع دقائق من الحادث. وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليمًا بعد الحادث والانفجار.

أسوأ كارثة طيران

وقُتل 179 شخصًا في الواقعة التي وصفت بأنها أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.

وقال محققون في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم عثروا على ريش في أحد المحركات التي تم انتشالها من مكان الحادث، وأضافوا أن لقطات فيديو أظهرت أن طائرا اصطدم بالمحرك.

وأحجمت وزارة النقل في كوريا الجنوبية عن التعليق.

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