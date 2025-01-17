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حلمي تحقق ولن أغسل يدي، حسناء إنجليزية تثير الجدل بطبيعة علاقتها بمحمد صلاح (فيديو)

الحسناء الإنجليزية
الحسناء الإنجليزية ومحمد صلاح، فيتو

وثقت حسناء إنجليزية لحظة سلامها على الفرعون المصري محمد صلاح في ملعب أنفيلد بطريقة مثيرة.

قصة الحسناء الإنجليزية ومحمد صلاح

ونشرت فتاة حسناء تدعى (shancairnie) صورًا لها عبر حسابها في منصة "إكس" وهي في مدرجات ملعب أنفيلد، وتمد يدها للسلام على محمد صلاح وكتبت "أفضل يوم في حياتي".

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كما نشرت فيديو أيضًا للقطة نفسها، عبر حسابها في منصة "تيك توك"، وهي تسلم على صلاح وقالت في عنوان الفيديو “لن أغسل يدي مرة أخرى أبدًا!! حلم تحقق!”. 

محمد صلاح والهلال السعودي

وأثارمحمد صلاح الجدل مؤخرًا، بعد خروج تقارير تفيد باقترابه من ارتداء قميص نادي الهلال السعودي في الصيف المقبل.

التقارير خرجت بعدما نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورة للنجم المصري محمد صلاح مرتديًا قميص الهلال.

وأثارت تلك الصورة الكثير من الجدل والتكهنات في الوقت ذاته حول انضمام صلاح للهلال.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الهلال رصد 65 مليون جنيه إسترليني سيدفعها لصلاح، مقابل التوقيع لمدة موسمين فقط.

صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ورغم خروج تقارير رحيل صلاح عن قلعة أنفيلد، فإنه ما زال معشوقًا لدى جماهير ليفربول، بسبب مستواه الجيد مع الفريق.

في هذا الموسم فقط لعب محمد صلاح 29 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا، وصنع 17.

كما يتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفًا.

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