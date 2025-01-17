غير مهذب، ترامب يقذف جبهة بايدن مجددا بعد حديثه عن إنجاز صفقة غزة

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ووصفه بـ"غير المهذب"، في رد على تصريح بايدن الأخير عن فضله في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب في برنامج "دان بونجينو": "أنا لا أبحث عن الفضل، أريد إخراج هؤلاء الأشخاص (الأسرى في قطاع غزة)، لقد عاشوا كأنهم في الجحيم. وعلينا إخراجهم، وسيكون الأمر رائعا عندما نفعل ذلك".

وأضاف ترامب: "كان من غير المهذب أن يقول بايدن، أوه، لم يفعل أي شيء. إذا لم أفعل هذا، إذا لم نتدخل، فلن يتم إطلاق سراح الرهائن أبدا. لن يخرجوا أبدا. تماما مثل موقف جيمي كارتر مع ريجان".

وأوضح الرئيس المنتخب قائلا: "لا، لقد غيرنا مسار الصفقة، وغيرناها بسرعة، وبصراحة، من الأفضل أن يتم ذلك قبل أن أقسم اليمين، وأفترض أنه الآن، كما تعلمون، لقد تصافحنا ووقعنا على وثائق معينة، لكن من الأفضل أن يتم ذلك".

وفي سياق آخر، اعتبر ترامب أن بايدن يجعل عملية انتقال السلطة صعبة، وقال: "إنه يجعل كل شيء صعبا للغاية".

واختتم: "في اليوم الذي سأتولى فيه السلطة، سنصدر أوامر تنفيذية، وسوف نلغي معظمها، وأيا كان ما لا يمكننا عكسه، سنذهب إلى المحكمة، وسنفوز بسهولة شديدة وبسرعة".

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