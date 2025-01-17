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أخبار مصر

بعد ضمه إلى الأوقاف، مفتي الجمهورية خطيبا لأول جمعة من مسجد مصر بحضور كبار رجال الدولة

مسجد مصر الكبير بالعاصمة
مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة،فيتو

 يشهد مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة حدثًا مميزًا اليوم الجمعة ١٧ يناير، إذ يلقي الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خطبة الجمعة الأولى تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبحضور وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات، لتكون الانطلاقة الحقيقية لمسجد مصر الكبير ومركزه الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم.

 

قرار نقل تبعية مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة لوزارة الأوقاف 

يأتي هذا الحدث عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تبعية مسجد مصر الكبير إلى وزارة الأوقاف، تعزيزًا للدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، وقد أعلنت الوزارة عن برامج دعوية وعلمية شاملة تهدف إلى جعل المسجد منارة للفكر الإسلامي الوسطي ومركزًا لنشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن اختيار مفتي الجمهورية لإلقاء خطبة الجمعة الأولى يؤكد مكانة المسجد بوصفه صرحًا دعويًّا عالميًّا.

 

تحويل مسجد مصر الكبير إلى منصة علمية وسياحية متميزة 

وأضاف أن الوزارة تسعى لتحويل مسجد مصر الكبير إلى منصة علمية وسياحية متميزة تؤكد رؤية القيادة السياسية في دعم الوسطية ونشر الفكر المستنير.

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