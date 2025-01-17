الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

بايدن يوجه "رسالة أخيرة" لنتنياهو بشأن الفلسطينيين

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة" للفلسطينيين من أجل استدامة إسرائيل على المدى الطويل.

وأوضح بايدن، الذي يسلم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين في مقابلة على شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): "فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على إعالة نفسها على المدى الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية... لن يحدث ذلك".

وأضاف: "كنت أذكر صديقي، وهو صديق، على الرغم من أننا لم نتفق كثيرًا مؤخرًا، بيبي نتنياهو، بأنه يتعين عليه إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة لمجموعة كبيرة من الناس تسمى الفلسطينيين، الذين ليس لديهم مكان للعيش بشكل مستقل".

وواجه بايدن انتقادات من العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دعمه العسكري والدبلوماسي لإسرائيل في هجومها الوحشي على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف وأدى إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وانتقد بايدن نتنياهو في بعض الأحيان لكنه حافظ على دعمه القوي لحليف واشنطن.

وقالت واشنطن، الخميس، إنها تتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ يوم الأحد.

ودعمت الولايات المتحدة لعقود من الزمن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذي من شأنه أن يتيح إقامة دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل.

ويقول نتنياهو إن إسرائيل يجب أن يكون لها سيطرة أمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، وهو ما من شأنه أن يمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.

وتقول محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات هناك غير قانوني.

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