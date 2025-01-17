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رياضة

عبد الملك يكشف عن إجراء مرتقب من اتحاد الكرة بعد انتقال مرموش لمان سيتي وعالمية صلاح

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، أن انتقال عمر مرموش، لصفوف مانشستر سيتي، سيكون نقلة كبيرة للكرة المصرية.

 

كيروش 

وقال عيد عبد الملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "كيروش أول من ضم مرموش لمنتخب مصر، وكان يشارك ورغم أنه لم يظهر بشكل جيد، كان يصر على مشاركته".

 

نقلة كبيرة للكرة المصرية

وتابع: "انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي، نقلة كبيرة للكرة المصرية، وأتمنى من الأندية في مصر، السماح للاعبي بالرحيل والاحتراف في أوروبا".


وواصل: "محمد صلاح وعمر مرموش أكثر لاعبين في العالم تأثيرًا في الوقت الحالي".


وأردف: "ماجد سامي، ووادي دجلة، لهم دور كبير، في تألق العديد من اللاعبين في مصر في الوقت الحالي، مثل بوبو وزيزو وكريم حافظ وآخرين".


وأكمل: "الأكاديميات الخاصة في مصر، من أسباب دمار المواهب والكرة في مصر، وهاني أبوريدة تحدث معنا في الدورة التدريبية الحالية باتحاد الكرة، أنه يريد عودة مشروع الهدف للاستفادة من المواهب الموجودة".

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مانشستر سيتي كيروش عمر مرموش الزمالك أحمد عيد عبدالملك

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