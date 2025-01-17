سبيس إكس تعلن تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها (فيديو)

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تحطم النموذج الأولي لمركبة "ستارشيب" خلال رحلتها التجريبية السابعة.

وقالت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن محركات المركبة الفضائية الستة بدا أنها توقفت الواحد تلو الأخر، وتم فقدان الاتصال بها بعد 8 دقائق ونصف الدقيقة من بدء الرحلة.

وكان من المفترض أن تحلق المركبة الفضائية عبر خليج المكسيك من تكساس في مسار قريب من دوران الأرض مشابه للرحلات الاختبارية السابقة.

وقال مقدم برنامج الإطلاق الذي تم بث تصريحه عبر منصة "إكس": "يمكننا أن نؤكد أننا فقدنا المركبة".

وتم فقدان الاتصال بالمركبة خلال المرحلة الثانية من الإطلاق بعد حوالي 8.5 دقائق من بدء الرحلة.

وأكد أن "سبيس إكس" ستحاول التوصل لأي معلومات حول المركبة في الأيام المقبلة.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

ونوهت الشركة: "يعتمد نجاح مثل هذه الاختبارات على المعرفة التي نكتسبها، وستساعدنا رحلة اليوم في تحسين موثوقية المركبة الفضائية "ستارشيب"".

وقد قامت "سبيس إكس" بتزويد المركبة بعشرة أقمار اصطناعية وهمية للتدرب على إطلاقها.

وقبل دقيقة من ذلك، استخدمت "سبيس إكس" ذراعيها الميكانيكيتين العملاقتين في برج الإطلاق لالتقاط المعزز العائد، حيث كان المعزز الهابط يحلق فوق منصة الإطلاق قبل أن يتم الإمساك به بواسطة الذراعين المسماتين "عيدان الأكل"أو"شوبستيكس".

If it’s what it looks like—a total breakup—then the FAA might ground the SpaceX Starship program for a year.



That would be a massive setback. pic.twitter.com/JxkSOuKfL6 — Andrew Fisher (@acpandy) January 16, 2025

وتحولت إثارة التقاط المعزز سريعا إلى خيبة أمل ليس فقط للشركة، ولكن أيضا للجماهير المحتشدة في أقصى جنوب تكساس.

وأفادت "سبيس إكس" في منشور على حسابها في "إكس": "تعرضت مركبة ستارشيب لتفكك سريع غير مجدول. ستواصل الفرق مراجعة البيانات من اختبار الطيران لفهم السبب بشكل أفضل".

Video of spaceX exploding as it enters earths atmosphere after failed launch pic.twitter.com/1X4DUouEXq — 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) January 16, 2025

وأضافت: "مع اختبار كهذا، يأتي النجاح مما نتعلمه، ورحلة اليوم ستساعدنا في تحسين موثوقية مركبة ستارشيب".

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