أخبار مصر: ارتفاع سعر الجبن بالأسواق، قصة خناقة الشحات وياسر إبراهيم، تحذير من غرق السودان، سر مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2025

تغلق وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة، باب التقديم لطلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025 اليوم الخميس.

أنت عايز تتخانق وخلاص، مشادة بين ياسر إبراهيم والشحات بعد مباراة الجونة (فيديو)

رغم فوزالنادي الأهلي بثنائية نظيفة على نظيره الجونة، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، إلا أن مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي عكر صفو هذا الفوز.

شاهد كيف رد بايدن على سؤال: من له الفضل في اتفاق غزة.. أنت أم ترامب؟

تفاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، بسؤال عن من له الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، "أنت أم ترامب؟" فأجاب بايدن بطريقة تهكمية قائلًا: "هل هذه مزحة".

قفزة مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا سعر عيار 21 بعد الارتفاع

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس 16 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها.

كما حدث مع الأهلي، تعديل مواعيد مترو الأنفاق اليوم بسبب مباراة الزمالك

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تعديلًا مؤقتًا في خريطة التشغيل اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الزمالك وحرس الحدود.

تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

عبر أطفال فلسطين في قطاع غزة، عن فرحتهم بعد الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره على أمل أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من الصغار.

لحظات عصيبة، الفنان تامر عبد المنعم يعلن تدهور حالة والده الصحية ويطالب بالدعاء له

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، عن تدهور حالة والدة الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، الصحية، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها بشأن الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل لحد الضباب، مؤكدة أن طقس اليوم الخميس 16 يناير 2025، يشهد شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

قفزة في البيضاء وارتفاع طفيف بالرومي، أسعار الجبن اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفعت سعر الجبنة البيضاء والرومي، مقابل انخفاض سعر الجبن من الأصناف الأخرى، في المحال التجارية.

بايدن في خطاب الوداع: يجب ألا يكون أي رئيس محصنا من الجرائم التي يرتكبها أثناء توليه المنصب

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطاب الوداع للأمة من المكتب البيضاوي، وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

خبير يحذر من غرق مناطق بالسودان بسبب سيطرة الدعم السريع على أحد السدود

حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من كارثة وشيكة بأحد السدود السودانية بسبب سيطرة مليشيا الدعم السريع على منطقة السد.

لبس الحلق تاني، أحمد سعد يثير الجدل مجددًا في احتفالية ألبومه الجديد (فيديو)

احتفل الفنان أحمد سعد، بانطلاق ألبومه الجديد حبيبنا والذي طرحه أمس الأربعاء وتضمن 9 أغاني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر والدوري الإنجليزي، بالإضافة لبطولة العالم لكرة اليد.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

صارمة وجاءت بالأمر، مكالمة هاتفية سرعت اتفاق غزة، من المتصل وما الرسالة؟

فاجأت المكالمة الهاتفية التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

رد الجميل وإن طال، طلاب يمنيون يعثرون على معلمهم في قنا ويكرمونه بدرع ورحلة عمرة (صور)

كرم أبو اليزيد نور الدين، ابن دولة اليمن الشقيق، معلمه طلعت محمد محمد العوان ابن قرية الدير الشرقي التابعة لمركز ومدينة قنا، بدرع يحمل اسم عائلته ووسام عرفانًا بجميله وما قدمه إليهم من علم ومحبة وزرع في قلوبهم حب العلم.

أمريكا تكشف عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

كشفت الولايات المتحدة عن عدد شاحنات المساعدات التي تريد إدخالها إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور)

سخر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، من غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد فوز الفريق الكتالوني على ريال بتيس 1/5، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ظبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في هايبر ماركت شهير بأسوان (صور)

شنت مديرية الطب البيطري في أسوان حملة مكثفة على محلات الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم، وتم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في هايبر ماركت شهير بطريق السادات في مدينة أسوان.

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

بعدما دُمرت مدرستاهما بسبب حريق “باليسيدز” الذي اندلع يوم الثلاثاء في باسيفيك باليسيدز بكاليفورنيا، عاد طلاب مدرستين ابتدائيتين في باليسيدز لاستئناف جلسات الدراسة.

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