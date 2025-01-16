مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الدوريات الأوروبية ومونديال اليد
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والبطولات، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر والدوري الإنجليزي، بالإضافة لبطولة العالم لكرة اليد.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
الزمالك × حرس الحدود - 4 عصرا | أون تايم سبورتس 1
المصري × فاركو - 7 مساء | أون تايم سبورتس 1
مباريات اليوم في كأس مصر
إنبي × الإسماعيلي - 2:30 ظهرا | أون تايم سبورتس 2
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
إيبسويتش تاون × برايتون - 9:30 مساء | بي ان سبورت 2
مانشستر يونايتد × ساوثامبتون - 10 مساء | بي ان سبورت 1
مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بلباو × أوساسونا - 8:30 مساء | ssc extra 1
ريال سوسيداد × رايو فابيكانو - 8:30 مساء | ssc extra 2
ريال مدريد × سيلتا فيجو -:10:30 مساء | ssc extra 1
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الأخدود × الفيحاء - 3:55 مساء | ssc sport
الهلال × الفتح - 5:05 مساء | ssc sport
الاتحاد × الرائد - 7 مساء | ssc sport
مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد
إيطاليا × الجزائر - 7 مساء | أون تايم سبورتس 2
الكويت، فرنسا - 7 مساء
إسبانيا × تشيلي - 7 مساء
سلوفينيا × كوبا - 7 مساء
النمسا × قطر - 9:30 مساء
السويد × اليابان - 9:30 مساء
أيسلندا × كاب فيردي - 9:30 مساء
تونس × الدنمارك - 9:30 مساء | أون تايم سبورتس 2
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