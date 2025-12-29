الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

رقم سلبي لـ جزر القمر وبوتسوانا في أمم أفريقيا 2025

جزر القمر
جزر القمر
كأس الأمم الأفريقية، فشل منتخبا جزر القمر وبوتسوانا في تسجيل أي هدف خلال مشوارهما في بطولة أمم أفريقيا 2025 بعد مرور جولتين وقبل جولة الحسم المقرر انطلاقها اليوم الاثنين.

واهتزت شباك جزر القمر مرتين بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام المغرب 2-0، فيما تعادلت بالجولة الثانية سلبيا أمام زامبيا.

فيما خسر منتخب بوتسوانا أمام بنين 1-0 بالجولة الثانية والسنغال 3-0 بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وشهدت الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2025 إحراز 24 هدفا مقارنة بالجولة الأولى التي شهدت إحراز 29 هدفا.

حصيلة أهداف أمم أفريقيا بعد الجولة الثانية

وشهدت بطولة الأمم الأفريقية تسجيل عدد 53 هدفا قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة “جولة الحسم ” لتحديد باقي الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بعدما حجز منتخب مصر ونيجيريا والجزائر مقاعدهم رسميا بثمن النهائي.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

 

وأسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وانطلقت منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مساء يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، بالمغرب، على أن تُختتم في الثامن عشر من شهر يناير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

 

نتائج مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات فى كأس أمم أفريقيا 2025
 

أنجولا ضد زيمبابوي (1-1).

مصر ضد جنوب أفريقيا (1-0).

زامبيا ضد جزر القمر (0-0).

المغرب ضد مالي (1-1).

بنين ضد بوتسوانا (1-0).

السنغال ضد الكونغو الديمقراطية (1-1).

أوغندا ضد تنزانيا (1-1).

نيجيريا ضد تونس (3-2).

الجابون ضد موزمبيق (2-3).

غينيا الاستوائية ضد السودان (0-1).

الجزائر ضد بوركينا فاسو (1-0).

كوت ديفوار ضد الكاميرون (1-1)

