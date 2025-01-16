الخميس 16 يناير 2025
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اقتصاد

قفزة في البيضاء وارتفاع طفيف بالرومي، أسعار الجبن اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الجبن اليوم
أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفعت سعر الجبنة البيضاء والرومي، مقابل انخفاض سعر الجبن من الأصناف الأخرى، في المحال التجارية.

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها 

وعليه «فيتو» تستعرض أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 7 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 142.5 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 27 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 446 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة جودا من 280 جنيهًا إلى 600 جنيهًا.

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة فلمنك بنحو جنيهين عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 484.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيهًا.

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو 50 قرشًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 262.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا.

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 2.5 جنيه عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 139 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا.

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي  انخفاضًا يقدر بـ 50 قرشًا مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 157 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

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أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 39.5 جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 273.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيه إلى 550 جنيهًا.

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