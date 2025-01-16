الخميس 16 يناير 2025
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وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

حرائق كاليفورنيا،
حرائق كاليفورنيا، فيتو

بعدما دُمرت مدرستاهما بسبب حريق “باليسيدز” الذي اندلع يوم الثلاثاء في باسيفيك باليسيدز بكاليفورنيا، عاد طلاب مدرستين ابتدائيتين في باليسيدز لاستئناف جلسات الدراسة.


وأعيد توزيع طلاب مدرسة باليزيدز تشارتر الابتدائية إلى مدرسة برينتوود ساينس ماجنت، التي تبعد خمسة أميال، بينما انتقل طلاب مدرسة ماركيز تشارتر الابتدائية إلى مدرسة نورا ستيري الابتدائية على بعد عشرة أميال.

وقال مدير منطقة لوس أنجلوس التعليمية ألبرتو كارفالو، الذي استقبل الطلاب في مدرسة برينتوود، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإعادة الطلاب إلى روتينهم الدراسي الطبيعي.

 وأوضح كارفالو: “لدينا مسؤولية أساسية تتمثل في تطبيع الأوضاع”.

وعبر أحد طلاب الصف الخامس من مدرسة باليزيدز تشارتر الابتدائية عن صعوبة ترك المدرسة التي أحبها، قائلًا: “كل الذكريات التي كانت لدي هناك تحولت إلى رماد”.

في حين ستظل مدارس منطقة باسادينا التعليمية مغلقة حتى يوم الجمعة.

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