الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة حرس الحدود

الزمالك
الزمالك

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز، بعد فوزه في المباراة الماضية بالمسابقة على الاتحاد السكندري 2-0، عبر بوابة حرس الحدود عصر اليوم. 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود 

 يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري 

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك وحرس الحدود مباراة الزمالك وحرس الحدود موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

مواد متعلقة

صفقات الصيف المضروبة تزيد أوجاع الزمالك، النادي يسعى لبيع أو إعارة 5 لاعبين، عمر فرج أول الراحلين، وتوسط سليمان لم يشفع لميشالاك، ونداي وكوستا لم يقنعا جروس، ونجاح وحيد تحقق بصفقة بنتايك

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

الدوري الألماني، عمر مرموش يصنع في تعادل فرانكفورت وفرايبورج 1-1 بالشوط الأول (صور)

ليفربول يبحث عن هدف التعادل أمام نوتنجهام فورست بعد مرور 20 دقيقة

كريس وود يسجل الهدف الأول لـ نوتنجهام فورست أمام ليفربول

أخبار الرياضة اليوم: كولر يهدد بالرحيل عن الأهلي بعد أزمته مع الإدارة لهذا السبب.. قلق في الزمالك من رحيل عبدالله السعيد.. تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش

الدوري الألماني، هولشتاين يحقق فوزا غاليا على بوروسيا دورتموند 4-2

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور)
ads

الأكثر قراءة

أنت عايز تتخانق وخلاص، مشادة بين ياسر إبراهيم والشحات بعد مباراة الجونة (فيديو)

شبورة وتقلبات أخرى، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم وهذا موعد انحسار الأمطار

مراوغة أخيرة، نتنياهو يتهم حماس بمحاولة تعديل اتفاق غزة

تحفيل خليجي، برشلونة يسخر من ريال مدريد بعد الفوز على ريال بيتيس 1/5 (صور)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، قفزة غير مسبوقة في الجمبري وانخفاض البوري والمرجان

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الرمان واليوسفي وارتفاع الكاكا

قفزة في البيضاء وارتفاع طفيف بالرومي، أسعار الجبن اليوم الخميس بالأسواق

بشير التابعي: إمام عاشور نجم الشباك في مصر وابتعاده عن المنتخب الوطني أضر بحسام حسن

منوعات

المزيد

رياح قوية تشعل حريقين هائلين في لوس أنجلوس

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في 10 نقاط.. بنود الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق بين حماس وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية