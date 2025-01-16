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خبير يحذر من غرق مناطق بالسودان بسبب سيطرة الدعم السريع على أحد السدود

سد جبل الأولياء في
سد جبل الأولياء في السودان، فيتو

حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من كارثة وشيكة بأحد السدود السودانية بسبب سيطرة مليشيا الدعم السريع على منطقة السد.

وكتب “شراقي” على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" تحت عنوان “ارتباك في تشغيل سد جبل الأولياء وفيضانات شمالًا وجنوبًا”، قائلًا: "أنشأت مصر سد جبل الأولياء في السودان عام 1937 على النيل الأبيض، جنوب الخرطوم لتخزين 3 مليارات م3، وفقًا لاتفاقية إنشاء خزان سنار للسودان لتخزين 1 مليار م3 على النيل الأزرق عام 1927، وظل تحت الإشراف الفنى والإداري لمصر حتى تسليمه إلى حكومة السودان في عام 1977 بعد تشغيل السد العالي". 

وأضاف: "يبلغ ارتفاع السد 22 م، بطول 6,68 كم، عند منسوب 381,5 م (فوق مستوى البحر)، ويبلغ عدد بوابات التصريف 40 بابًا، 10 بوابات احتياطية". 

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "سيطرت قوات الدعم السريع على منطقة السد في سبتمبر 2023، وأدى القتال إلى مقتل بعض المهندسين ومغادرة البعض الآخر مما أدى إلى ارتباك فى إدارة السد وغلق البوابات وغرق كثير من المناطق الزراعية والسكنية جنوب السد، وتضرر آلاف السكان رغم نزوح الكثيرين هربا من مخاطر الحرب".

وأشار “شراقي” إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت في 22 ديسمبر الماضي فتح كثير من البوابات التي تزامنت مع زيادة من الإيراد القادم من بحيرة فيكتوريا تسبب في فيضان شمال السد في غير الموعد المعتاد في أغسطس وسبتمبر، وناشد بعض المواطنين قوات الدعم السريع إلى السماح للمهندسين بالعودة إلى عملهم في الخزان.

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