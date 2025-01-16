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ثقافة وفنون

لبس الحلق تاني، أحمد سعد يثير الجدل مجدد في احتفالية ألبومه الجديد (فيديو)

أحمد سعد وعزيز الشافعي،
أحمد سعد وعزيز الشافعي، فيتو

احتفل الفنان أحمد سعد ، بانطلاق ألبومه الجديد حبيبنا والذي طرحه أمس الأربعاء وتضمن 9 أغان.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

 

ألبوم أحمد سعد الجديد 

واحتفل أحمد سعد بانطلاق الألبوم داخل أحد الإستوديوهات بحضور جميع صناع الألبوم ومن بينهم تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وغيرهم.

وظهر أحمد سعد في احتفالية الألبوم، وهو يرتدي الحلق  ويرقص مع صناع الألبوم على أنغام أغنية “مفتقدني”. 

طرح النجم أحمد سعد ،  أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاءت بعنوان “حبيبنا” وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغان هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأفنية الرئيسية للألبوم حبينا.


ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبد الله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

 

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددًا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

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