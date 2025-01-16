الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

عبر أطفال فلسطين في قطاع غزة، عن فرحتهم بعد الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره على أمل أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من الصغار.
وظل أطفال فلسطين يصرخون ويكبرون فرحًا، والدموع تنهمر من عيونهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول فرحة لا توصف لأطفال غزة وهم يصرخون على أمل أن يحيوا طفولتهم كغيرهم من الصغار في العالم.

كما أظهر مقطع فيدية لاحتفالات طواقم الإسعاف في قطاع غزة بإعلان وقف الحرب.

واحتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمت الأفراح الشوارع والميادين الرئيسية، ومراكز الإيواء وخيام النازحين، وتعالى الغزيون على أوجاعهم وأحزانهم وصدحت حناجرهم بالتكبير، وبالهتافات والشعارات الوطنية.

وشاركت "كتائب القسام" في الاحتفالات وحمل المواطنون الأعلام الفلسطينية، وهم يعانقون بعضهم ويلتقطون صورًا تذكارية.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ولاقى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، ردود فعل دولية، حيث دعا قادة العالم إلى التزام الأطراف بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل للاتفاق، مؤكدين أنه خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطفال فلسطين قطاع غزة اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مراكز الإيواء خيام النازحين كتائب القسام
ads

الأكثر قراءة

أنت عايز تتخانق وخلاص، مشادة بين ياسر إبراهيم والشحات بعد مباراة الجونة (فيديو)

الفرح تحول إلى مأتم، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالغربية

تصل للصقيع، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الخميس 16-01-2025

بايدن في خطاب الوداع يحذر من خطورة "أوليجارشية تتشكل في أمريكا"

قفزة في البيضاء وارتفاع طفيف بالرومي، أسعار الجبن اليوم الخميس بالأسواق

من «حضن أبو إسماعيل» إلى إدلب السورية، معلومات كاملة عن الهارب أحمد المنصور

خبير يحذر من غرق مناطق بالسودان بسبب سيطرة الدعم السريع على أحد السدود

قفزة مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس، وهذا سعر عيار 21 بعد الارتفاع

منوعات

المزيد

وزعوهم على مدارس تانية، طلاب يستأنفون دراستهم بعد حرق مدارسهم في كاليفورنيا

احتفالات أهالي خان يونس بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

احتفالات في غزة قبيل الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

إنقاذ رجل وكلبه بعد سقوطهما ببحيرة متجمدة في بوسطن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 15-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 15/1/2025

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

في 10 نقاط.. بنود الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق بين حماس وإسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية