تكبيرات وصراخ، فرحة عارمة لأطفال غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

عبر أطفال فلسطين في قطاع غزة، عن فرحتهم بعد الإعلان عن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره على أمل أن يعيشوا طفولتهم كغيرهم من الصغار.

وظل أطفال فلسطين يصرخون ويكبرون فرحًا، والدموع تنهمر من عيونهم بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو متداول فرحة لا توصف لأطفال غزة وهم يصرخون على أمل أن يحيوا طفولتهم كغيرهم من الصغار في العالم.

كما أظهر مقطع فيدية لاحتفالات طواقم الإسعاف في قطاع غزة بإعلان وقف الحرب.

فرحة عارمة..



طواقم الإسعاف في قطاع غزة تحتفل بإعلان وقف الحرب. pic.twitter.com/7f51TMgc1n — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 15, 2025

واحتفل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وعمت الأفراح الشوارع والميادين الرئيسية، ومراكز الإيواء وخيام النازحين، وتعالى الغزيون على أوجاعهم وأحزانهم وصدحت حناجرهم بالتكبير، وبالهتافات والشعارات الوطنية.

وشاركت "كتائب القسام" في الاحتفالات وحمل المواطنون الأعلام الفلسطينية، وهم يعانقون بعضهم ويلتقطون صورًا تذكارية.

كتائب القسام تشارك شعبنا الفلسطيني احتفالات النصر وسط غزة الآن 🇵🇸🔻 pic.twitter.com/mVAsrdGfH7 — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) January 15, 2025

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

ولاقى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، ردود فعل دولية، حيث دعا قادة العالم إلى التزام الأطراف بتعهداتها وضمان التطبيق الكامل للاتفاق، مؤكدين أنه خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

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