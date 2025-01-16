أنت عايز تتخانق وخلاص، اشتباك بين ياسر إبراهيم والشحات بعد مباراة الجونة (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزًا هامًّا على نظيره الجونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدفي المباراة نجم الأهلي إمام عاشور، الذي حقق رقمًا مميزًا مع القلعة الحمراء، حيث نجح اللاعب في تسجيل 6 أهداف مع القلعة الحمراء خلال ثلاث مباريات فقط، بواقع هدف في مرمى سموحة، وهاتريك في شباك إستاد أبيدجان، وهدفين أمام الجونة.

كما وصل عاشور مع الأهلي في آخر مباراتين لنسبة تسجيل ناجحة وصلت لـ 100% حيث كانت آخر 5 أهداف للمارد الأحمر في آخر لقاءين بتوقيع اللاعب.

وبهذا الفوز يتصدر الأهلي قمة جدول الدوري برصيد 18 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

مشادة بين ثنائي الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي ضد الجونة اشتباكًا ومشادة كلامية بين ياسر إبراهيم وحسين الشحات، مع نهاية المباراة.

تداول مغردون فيديو من مباراة الأهلي والجونة أثار جدلًا كبيرًا بشأن وجود اشتباك بين لاعبين من الفريق الأحمر.

خناقة حسين الشحات مع ياسر ابراهيم

وياسر يتهكم عليه " انت مش قادر تجرى" 😂 pic.twitter.com/HbDcg3KSli — Hassan Hamada (@antiekhwan) January 15, 2025

وفي الفيديو المتداول مع نهاية المباراة، اندلعت مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم وحسين الشحات.

وغضب الشحات من زميله ياسر إبراهيم وعاتبه بسبب عدم تمرير الكرة له، ما تسبب بغضب ياسر إبراهيم وقال له "أنت عاوز تتخانق وخلاص.. أنت مش قادر تجري".

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