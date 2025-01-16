الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

أمريكا تكشف عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار

يعاني قطاع غزة من
يعاني قطاع غزة من نقص كبير للمساعدات، فيتو

كشفت الولايات المتحدة عن عدد شاحنات المساعدات التي تريد إدخالها إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم  إن الولايات المتحدة تريد أن يصل عدد شاحنات المساعدات إلى غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 500 شاحنة يوميًّا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في إفادة صحفية بعد الإعلان عن الاتفاق: "نتطلع إلى ضخ كميات هائلة من الشاحنات".

وأضاف: "لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكننا نريد أن نصل إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال الأربعاء، إن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن من شأنه إنهاء القتال في غزة وزيادة المساعدات.

ونسب بايدن لدبلوماسية الولايات المتحدة "المثابرة والدقيقة" الفضل في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب بايدن في بيان عن "سعادته الغامرة" لكون الاتفاق سيتيح الإفراج عن رهائن لدى حركة حماس، بينهم أمريكيون، و"سيوقف القتال في غزة وسيزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة المدنيون الفلسطينيون" و"يلم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا قضوها في الأسر".

وأكد أن المرحلة الأولى منه تتضمن "الوقف الكامل والتام" لإطلاق النار.

وتابع: "فريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الماضية".

كما أبرز بايدن أن "الاتفاق صيغ خلال إدارتي لكن إدارة ترامب ستنفذ شروطه"، مضيفا أن "الاتفاق يقضي أن يستمر وقف إطلاق النار ما دامت المفاوضات مستمرة".

وأوضح أن: "إسرائيل ستتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة".

وأردف قائلا: "الفلسطينيون سيتمكنون من العودة إلى أحيائهم في جميع مناطق غزة".

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