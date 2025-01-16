بايدن في خطاب الوداع: يجب ألا يكون أي رئيس محصنا من الجرائم التي يرتكبها أثناء توليه المنصب

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطاب الوداع للأمة من المكتب البيضاوي، وذلك قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.



وقال بايدن في الخطاب: "إننا حرصنا على حدوث انتقال سلمي ومنظم للسلطة"، مشيرًا إلى "أننا واجهنا التحديات الكبيرة من خلال الدفاع عن القيم الأمريكية".

وخلال الخطاب، سعى بايدن إلى استعراض إرثه وسلط الضوء على إنجازات إدارته في كل المجالات من الأمن إلى البنية التحتية، والطاقة وغيرها، معبرًا عن أمله في نجاح الإدارة الأمريكية القادمة.



احترام المؤسسات

وأشاد الرئيس جو بايدن في خطابه الوداعي للأمة بالمؤسسات الديمقراطية التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية. وقال: "بعد خمسين عامًا في قلب كل هذا، أعلم أن الإيمان بفكرة أمريكا يعني احترام المؤسسات التي تحكم المجتمع الحر - الرئاسة، والكونجرس، والمحاكم، والصحافة الحرة والمستقلة".

وتابع: “لا يجب أن يكون أي رئيس محصنًا من الجرائم التي يرتكبها أثناء توليه المنصب”.

وأضاف: "إن نظامنا القائم على الفصل بين السلطات، والتوازنات والضوابط، قد لا يكون مثاليًا، لكنه حافظ على ديمقراطيتنا لمدة تقرب من 250 عامًا، وهي مدة أطول من أي دولة أخرى في التاريخ حاولت مثل هذه التجربة الجريئة".

#بايدن: لا ينبغي أن يكون أي رئيس محصنًا من الجرائم المرتكبة أثناء توليه منصبه#قناة_العربية pic.twitter.com/sxaCpZewds — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 16, 2025

وتابع بايدن: "كل الشعب الأمريكي متساوٍ ويجب حماية حقوقه بشكل مستمر، ولا بد من حماية الديمقراطية ودفعها بكل الطرق".

وأشار إلى أنه كان يفكر كثيرًا في هوية الشعب الأمريكي، وأشار إلى رمز تمثال الحرية، وقال بايدن: "لقد كنت أفكر كثيرًا فيمن نحن وربما الأهم من ذلك، فيمن يجب أن نكون".

ثم استطرد في وصف بناء تمثال الحرية في نيويورك، والذي كان هدية من فرنسا، قائلًا: "إنه يشبه فكرة أمريكا ذاتها. لم يبنه شخص واحد، بل العديد من الناس، من كل الخلفيات ومن جميع أنحاء العالم".

وتابع: "ومثل أمريكا، فإن تمثال الحرية لا يقف ساكنًا. فهو يتأرجح ذهابًا وإيابًا، ليتحمل غضب الطقس العاصف، وليصمد أمام اختبار الزمن. لأن العواصف آتية دائمًا. إنه يتأرجح بضع بوصات، لكنه لا يسقط أبدًا في التيار أدناه. إنه معجزة هندسية".

إنجازات إدارته



وفي حديثه عن إرثه وإنجازات إدارته، قال بايدن إنه "يأمل أن تستمر لسنوات قادمة".

وتابع: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى نشعر بالتأثير الكامل لما فعلناه معًا. لكن البذور مزروعة وستنمو وستزدهر لعقود قادمة".

وذكر بعض الإنجازات التي حققها خلال رئاسته، بما في ذلك "خفض أسعار الأدوية الموصوفة لكبار السن، وإقرار قوانين سلامة الأسلحة، ومساعدة المحاربين القدامى في الحصول على الرعاية الصحية".

وأشاد بايدن أيضًا بإنجازاته في السياسة الخارجية وأشار إلى كيفية "تعزيز حلف شمال الأطلسي".

وتابع: "أوكرانيا لا تزال حرة، وقد تقدمنا في المنافسة مع الصين وأكثر من ذلك بكثير".

تحذير من الأوليجارشية

وحذر بايدن، خلال كلمته الأخيرة، من ظهور «حكم الأقلية» (الأوليغارشية) في أمريكا، مؤكدًا على أهمية وضع الأثرياء للغاية على نفس مستوى توقعات المواطنين من الطبقة العاملة والمتوسطة، فيما يعد هجومًا مبطّنًا على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال بايدن: "أريد أن أحذر البلاد من بعض الأمور التي تثير قلقي الشديد. وهذا مصدر قلق خطير. ويتمثل هذا في التركيز الخطير للسلطة في أيدي عدد قليل جدًا من الأثرياء للغاية".

وأضاف: "اليوم، تتشكل في أمريكا أوليجارشية من الثروة الهائلة والقوة والنفوذ التي تهدد حرفيًا ديمقراطيتنا بأكملها وحقوقنا وحرياتنا الأساسية وفرصة عادلة للجميع للتقدم".

وأشار الرئيس إلى تركيز السلطة قبل أكثر من قرن من الزمان في أيدي "بارونات اللصوص"، الذين تم اختراقهم من خلال ممارسات مكافحة الاحتكار، وهي القضية التي جعلها بايدن أولوية خلال إدارته بعد أكثر من قرن من الزمان.

وتابع: "لقد تم التعامل معهم في الصفقة، وساعدنا ذلك في وضعنا على المسار لبناء أكبر طبقة متوسطة وأكثر قرن ازدهارًا شهدته أي دولة في العالم على الإطلاق. يتعين علينا أن نفعل ذلك مرة أخرى".

المعلومات المضللة

وحذر بايدن في خطابه من وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة التي تندس بها وتنشر بين مستخدميها.

وقال: "إنني أشعر بقلق مماثل بشأن الصعود المحتمل لمجمع صناعي تكنولوجي يمكن أن يشكل مخاطر حقيقية على بلدنا أيضًا".

وأضاف أن "الأمريكيين يدفنون تحت سيل من المعلومات والمضللة، مما يتيح إساءة استخدام السلطة. ويؤدي لانهيار الصحافة الحرة، واختفاء المحررين".

واستطرد: "لقد تخلت وسائل التواصل الاجتماعي عن التحقق من الحقائق. لقد أصبحت الحقيقة مغطاة بالأكاذيب التي تُروى من أجل السلطة والربح. ويتعين علينا أن نحمل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن حماية أطفالنا وأسرنا وديمقراطيتنا ذاتها من إساءة استخدام السلطة".

الذكاء الاصطناعي.. بين الفرصة والتهديد

وحذر الرئيس بايدن الليلة من "الاحتمالات والمخاطر العميقة" التي تأتي مع الذكاء الاصطناعي.

وقال: "إن الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الأكثر أهمية في عصرنا، وربما في كل العصور. لا شيء يقدم إمكانيات ومخاطر أعمق لاقتصادنا وأمننا ومجتمعنا والإنسانية. حتى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على مساعدتنا في الاستجابة لدعوتي لإنهاء السرطان كما نعرفه".

وأضاف: "لكن ما لم يتم وضع الضمانات، فقد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى ظهور تهديدات جديدة لحقوقنا وطريقة حياتنا وخصوصيتنا وكيفية عملنا وكيفية حماية أمتنا"، وفق قوله.

وحث بايدن على ضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، وأن تقود أمريكا تطويره.

وأضاف: "في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يحكم الناس. وباعتبارها أرض الحرية، يجب على أمريكا - وليس الصين - أن تقود العالم في تطوير الذكاء الاصطناعي".

التمسك بالديمقراطية

وشجع بايدن الأمريكيين على البقاء منخرطين في العملية الديمقراطية، على الرغم من أنها قد تكون محبطة، قائلا لهم «ابقوا منخرطين».

وأضاف: "يتعين علينا أن نواصل الانخراط في هذه العملية. أعلم أن هذا محبط. يحق للجميع الحصول على فرصة عادلة، وليس ضمانًا، بل مجرد فرصة عادلة، وملعب متساوٍ".

وبين الرئيس أن "تركيز السلطة والمال" يسبب الانقسام وقد يجعل الناس يشعرون بأن المشاركة في الديمقراطية أمر مرهق.

وحث الأمريكيين على عدم الاستسلام لهذا الشعور، وقال: "لا يمكننا أبدًا أن نفقد هذه الحقيقة الأساسية".

نبرة متفائلة

واختتم بايدن خطاب الوداع بملاحظة متفائلة حيث أكد للأمريكيين أنه لا يزال يؤمن "بالفكرة التي تدافع عنها هذه الأمة".

وقال: "أقول لكم، أيها الشعب الأمريكي، بعد خمسين عامًا من الخدمة العامة، إنني أتعهد لكم بأنني لا زلت أؤمن بالفكرة التي تدافع عنها هذه الأمة. أمة حيث قوة مؤسساتنا وشخصية شعبنا مهمة ويجب أن تستمر".

وبعد أن حذر من "حكم الأقلية" المتنامي، وأطلق طلقات مبطنة على خليفته خلال خطابه، أنهى بايدن خطابه داعيًا الأمريكيين إلى المضي قدما في رؤيته المفعمة بالأمل للبلاد.

وقال بايدن: "الآن جاء دوركم للوقوف في الحراسة. أتمنى أن تكونوا جميعًا حراسًا للشعلة. أتمنى أن تحافظوا على الإيمان. أنا أحب أمريكا. وأنتم تحبونها أيضًا. بارككم الله جميعًا. وحمى الله قواتنا المسلحة. شكرًا لكم على هذا الشرف العظيم".

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