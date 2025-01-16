الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

شاهد كيف رد بايدن على سؤال: من له الفضل في اتفاق غزة.. أنت أم ترامب؟

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

تفاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، بسؤال عن من له الفضل في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، "أنت أم ترامب؟" فأجاب بايدن بطريقة تهكمية قائلًا: "هل هذه مزحة".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في معرض كلامه عن اتفاق غزة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صيغ خلال إدارتي لكن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستنفذ شروطه.

وصرح بايدن أن إسرائيل وحركة (حماس) توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من شأنه إنهاء القتال في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وفي المقابل أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة.

وقال ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرًا لكم!".

وفي منشور لاحق، ذكر الرئيس الأمريكي المنتخب: "إن اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر، حيث أشار إلى العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا. وأنا سعيد للغاية بعودة الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع بأسرهم وأحبائهم".

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