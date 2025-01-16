ظبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في هايبر ماركت شهير بأسوان (صور)

شنت مديرية الطب البيطري في أسوان حملة مكثفة على محلات الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم، وتم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في هايبر ماركت شهير بطريق السادات في مدينة أسوان.

ضبط لحوم غير صالحة

أسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط " ١٥٠ كيلو دهون، ٣٣ كيلو كبده مستوردة، ٢٣ كيلو لحوم مستوردة، ٧ كيلو مصنعات لحوم، ٦ كيلو دواجن "، باجمالى مضبوطات ٢١٩ كيلو، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكانت المخالفات عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح قسم أول أسوان، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الحملة تحت إشراف دكتورة عزة زارع عبد الله مدير عام مديرية الطب البيطري، وتنسيق دكتورة سهام زاهر مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ودكتور صلاح اسماعيل رئيس قسم التفتيش على اللحوم باداره اسوان ودكتورة اسماء سيد مفتش بيطري بإدارة أسوان بالاشتراك مع مباحث شرطة تموين أسوان بقيادة الرائد باسل أبو الوفا.

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