أخبار مصر: دور مصر في صفقة إسرائيل وحماس، انتقال صلاح لـ الهلال السعودي، مأساة فنانة شهيرة بسبب طليقها، زلزال يهز إثيوبيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

البيت الأبيض: صفقة إسرائيل وحماس لم تكن لتتحقق لولا الدور المصري

أكد البيت الأبيض أن الرئيسين جو بايدن وعبد الفتاح السيسي ناقشا في اتصال هاتفي المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المختطفين في غزة.

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

اللي حصل لي مفيش أي ست تقدر تعديه، انهيار راندا البحيري في البكاء بسبب طليقها (فيديو)

انهارت الفنانة رندا البحيري في البكاء أثناء حديثها عن حياتها الشخصية، قائلة: “بيتي في ميدان التحرير بوسط البلد، وطليقي استولى مني على كل ما أملك حتى سيارتي الخاصة، لدرجة أنه تم تهديدي حتى لو فكرت في إقامة دعوى قضائية أطالب فيها بنفقة".

يحدث للمرة الأولى بتاريخ كوريا الجنوبية، الشرطة تعتقل الرئيس يون

احتجز مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الرئيس يون سيوك-يول الذي يواجه اتهامات بقيادة التمرد وغيرها.

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب إثيوبيا

هز زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، منطقة "ميتاهارا" الواقعة شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

يبدأ اليوم الأربعاء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر يناير 2025 لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه

قبل الاتفاق المرتقب، إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات مشددة لمنع الفلسطينيين المحررين من الاحتفال

تدرس السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال والفرح قد يعبر عنها الأسرى الفلسطينيون المتوقع إخلاء سبيلهم بموجب اتفاق تبادل الأسرى المرتقب.

قطار كل 4 دقائق ونصف، تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراتي الأهلي والزمالك

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث تعديل مؤقت في خريطة التشغيل خلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراتي النادي الأهلى اليوم، والزمالك غدا.

"سانتا آنا" تعمق جراح لوس أنجلوس، عاصفة قوية تقطع الكهرباء عن الآلاف وتهدد بتجدد الحرائق

واجه ملايين الأشخاص في جنوب كاليفورنيا تحذيرات جديدة من حرائق الغابات، وشهد عشرات الآلاف انقطاع الكهرباء عنهم مع هبوب الرياح القوية في منطقة لوس أنجلوس حيث تستعر نيران حرائق ضخمة منذ أسبوع.

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة من الساعة الثالثة صباحا حتى التاسعة صباحًا، تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

أعلنت شرطة البورصة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنّها رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بتهمة انتهاكه القوانين الفدرالية في عملية استحواذه على تويتر من خلال عدم إبلاغها "في الوقت المناسب" أنه اشترى في 2022 أسهما في الشركة، قبل أن يستحوذ عليها بالكامل.

فترة زواجها شهر، راندا البحيري تكشف عن سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية

كشفت الفنانة راندا البحيري، سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية، حيث ظهرت لتوضح تفاصيل جديدة حول طلاقها وأثره الكبير على مسيرتها الفنية.

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب ترقبًا لبيانات التضخم ومصير الفائدة

تكبدت أسعار الذهب خسائر طفيفة، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، إذ ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي قد يوفر مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

حذفت الصور فكثر الحديث، رسالة جديدة من مها الصغير بعد أنباء انفصالها عن السقا

كلاكيت تاني مرة، انتشر مجددًا أنباء عن انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث تصدر اسمهما محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

هل خططت طهران لاغتيال ترامب؟ الرئيس الإيراني يجيب (فيديو)

نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن تكون بلاده قد خططت لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وذلك على خلفية إعلانه مسؤولية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مطلع عام 2020 في العراق.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة

تقام مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.

على المنصة وبجوار الإدارة الجديدة، حفل تنصيب ترامب يجمع أغنى 3 رجال بالعالم

يشارك إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرج حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، وفقًا لمسؤول مشارك في التخطيط للحدث أبلغ شبكة NBC نيوز الأمريكية.

على طريقة فخ "البيجر"، تفاصيل زرع إسرائيل متفجرات بأجهزة طرد برنامج إيران النووي (فيديو)

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إن إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.

محامي أحمد فتوح: نجوم من الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن اللاعب وشقيق أحدهم حضر جميع الجلسات

أكد المستشار أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تلقى اتصالات من بعض لاعبي الأهلي للدفاع عن اللاعب.

اليوم، الفرصة الأخيرة لسداد مقدمات جدية الحجز لشقق سكن كل المصريين 5

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥، هو الفرصة الأخيرة لسداد مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن لشقق سكن كل المصريين 5.

بينهم 26 أجنبيا، وفاة 11 شخصا وإصابة 38 آخرين تناولوا كحولا مغشوشا في تركيا

لقي 11 شخصًا مصرعهم خلال 24 ساعة في إسطنبول التركية بعدما تناولوا مشروبًا كحوليًّا مغشوشًا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس الثلاثاء.

رئيس سيون السويسري يتحدث عن عرض الأهلي لضم جناح الفريق

تحدث كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري، عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية إلياس شوارف نجم الفريق السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

"توصية" من بايدن لترامب بشأن أوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن حث خلال محادثاته مع خليفته دونالد ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا لمنحها "موقف قوة" في المفاوضات مع روسيا.

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