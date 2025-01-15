على طريقة فخ "البيجر"، تفاصيل زرع إسرائيل متفجرات بأجهزة طرد برنامج إيران النووي (فيديو)

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إن إسرائيل زرعت متفجرات في أجهزة طرد مركزي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.

وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، إن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية.

🎥روایت محمدجواد ظریف از ماجرای انفجار پیجرها در لبنان:



این اتفاق از مضرات تحریم‌ها بود



🔹️شما برای اینکه بتوانید تحریم را دور بزنید باید خریدهای اینچنین را چند دست بچرخانید واگر رژیم صهیونیستی در یکی از این واسطه‌ها نفوذ کند، می‌تواند هر کاری انجام دهد. pic.twitter.com/jyiSVu5bnI January 14, 2025

وأضاف في تصريح لبرنامج "حضور" عبر الإنترنت: "كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية واكتشفوا وجود متفجرات داخلها".

وصرح بأن خسائر العقوبات حتمت علينا ضرورة تجاوزها، مشيرا إلى أنه وبالإضافة إلى الخسائر المالية كانت هناك خسائر أمنية كثيرة أيضا.

ولم يتضح متى وقعت الحادثة التي كشف عنها وزير الخارجية الأسبق.

كما تحدث ظريف عن انفجارات "البيجر" التي كانت بحوزة قيادات وعناصر حزب الله في لبنان والتي تمكنت إسرائيل من اختراقها وتفجيرها.

وقال نائب الرئيس الإيراني "تبين أن تدفق أجهزة الاستدعاء في لبنان هي عملية استمرت عدة سنوات والصهاينة عملوا عليها".

وذكر أن انفجار أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله كانت بسبب الحظر والعقوبات حيث أنهم لا يستطيعون الشراء مباشرة من المصنع ويستطيعون الشراء عبر عدة وسطاء.

وتابع قائلا: "إذا اخترق النظام الصهيوني أحد هؤلاء الوسطاء فيمكنه فعل ما يريد وتثبيت أي شيء.. وهذا يفتح الطريق أمام النفوذ الإسرائيلي". ‌

يذكر أن تفجيرات الـ"بيجر" أصابت أكثر من 3000 شخص أغلبهم من عناصر "حزب الله" اللبناني وقتلت أكثر من 12 آخرين، كما تسببت في بتر أطراف البعض أو إصابة آخرين بالعمى، كما فتحت باب الاغتيالات واسعا أمام إسرائيل لاستهداف أبرز قادة "حزب الله" على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي فضلا عن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين وغيرهما.

واعترف نتنياهو ضمنيا خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ إسرائيل عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" في لبنان، التي وقعت في شهر سبتمبر 2024.

وذكرت وسائل إعلام عبرية حينها نقلا عن مصادر أن 15 ألف جهاز اتصال لاسلكي "بيجر" التي حملها عناصر حزب الله "لم تنفجر خلال الهجوم الذي قامت به إسرائيل".

كما كشف عميلان سابقان في الاستخبارات الإسرائيلية عن تفاصيل خطة استهداف عناصر حزب الله عن طريق تفخيخ الآلاف من أجهزة النداء الآلي المعروفة بـ"البيجر" وتفجيرها حيث أوضحا أن العملية بدأت قبل 10 سنوات باستخدام أجهزة "ووكي توكي" تحتوي على متفجرات مخفية والتي لم يدرك "حزب الله" أنه كان يشتريها من إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.