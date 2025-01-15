كل حاجة سيئة غير متوقعة حدثت معي، انهيار راندا البحيري في البكاء بسبب طليقها (فيديو)

انهارت الفنانة رندا البحيري في البكاء أثناء حديثها عن حياتها الشخصية، قائلة: “بيتي في ميدان التحرير بوسط البلد، وطليقي استولى مني على كل ما أملك حتى سيارتي الخاصة، وكل حاجة سيئة ممكن لأي شخص أن يتوقعها حدثت معي، لدرجة أنه تم تهديدي حتى لو فكرت في إقامة دعوى قضائية أطالب فيها بنفقة".

وأقسمت الفنانة راندا البحيري خلال لقائها ببرنامج “صبايا الخير”، تقديم الإعلامية ريهام سعيد المذاع على فضائية “النهار”، قائلة: “أقسم بالله أن كل ما قلته حدث معي وأكثر من ذلك”، مضيفة أن الحديث عن مشاعرها ليس بالأمر السهل بالنسبة لها، لكنه أصبح ضرورة في محاولة لتجاوز آلام الماضي.

وأشارت إلى أنها تحاول دائمًا التخفيف من أحزانها من خلال التحدث عن تجربتها، مؤكدة أهمية التعبير عن الأحاسيس الداخلية كطريقة للتصالح مع الذات.

وأكدت راندا البحيري أن الحديث عن تجربتها المؤلمة كان بمثابة تحرر عاطفي لها، رغم أنها لم تتوقع أن تثير مشاعرها بهذا الشكل أثناء التصوير، وأشارت إلى أنها تعيش حالة من الصراع الداخلي بين محاولة المضي قدمًا وبين التمسك بالذكريات التي ترافقها.

وأضافت أن المواقف العاطفية لا يمكن السيطرة عليها دائمًا، خاصة عندما تتذكر الشخص الذي فقدته، وهو ما جعلها تنهار وتطلب التوقف عن التصوير لفترة قصيرة.

كما تحدثت عن القوة التي تجدها في التعبير عن مشاعرها أمام الجمهور، مشيرة إلى أن الناس بحاجة إلى رؤية جانبهم الإنساني بعيدًا عن الصورة المثالية التي يتم تصويرها في الإعلام.

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