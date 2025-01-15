شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

أعلنت شرطة البورصة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنّها رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بتهمة انتهاكه القوانين الفدرالية في عملية استحواذه على تويتر من خلال عدم إبلاغها "في الوقت المناسب" أنه اشترى في 2022 أسهما في الشركة، قبل أن يستحوذ عليها بالكامل.

ووفق "فرانس برس"، قالت: "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" في ملف الدعوى إنّ "المدّعى عليه إيلون ماسك فشل في أن يصرّح في الوقت المناسب لهيئة الأوراق المالية والبورصات أنّه استحوذ في مارس 2022 على أكثر من 5% من أسهم تويتر العادية المطروحة للتداول، وذلك في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفدرالية".

وفي 3 أكتوبر الماضي، أمر قاضٍ أمريكي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في "تويتر" العام 2022، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها لاحقًا وغيَّر اسمها إلى "إكس"، بحسب "رويترز".

وقال مساهمون، في قيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن "ماسك وفَّرَ ما يزيد على 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في شركة التواصل "تويتر"، والتحدث سرًا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان عن حصة 9.2%، في أبريل 2022"، مضيفين أنهم "باعوا أسهمًا في "تويتر" بأسعار منخفضة غير حقيقية لأن "ماسك" فعل ما كان يفعله سرًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.