الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محامي أحمد فتوح: نجوم من الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن اللاعب وشقيق أحدهم حضر جميع الجلسات

أحمد فتوح لاعب الزمالك،
أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

أكد المستشار أشرف عبد العزيز، محامي أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تلقى اتصالات من بعض لاعبي الأهلي للدفاع عن اللاعب.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" أحمد فتوح، لاعب رائع، وخاله سمير أول من تحدث معي من أجل تولي القضية، ثم تحدث معي أحمد يحيى وكيله".

 

ثلاثي الأهلي المساند لفتوح

وتابع:" كهربا وحسين الشحات، وإمام عاشور، ومحمود علاء، وسيف جعفر، تحدثوا معي من أجل الدفاع عن أحمد فتوح".

 

شقيق حسين الشحات يحضر جلسات محاكمة فتوح

وأكمل:" محمد الشحات، شقيق حسين الشحات، حضر جميع الجلسات مع أحمد فتوح، وهو جاره، وهم أصداقاء وجميع لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء".

وواصل:" أحمد فتوح أنهي كافة إلتزاماته تجاه أسرة الراحل السيد الشوبكي، والقضية انتهت تمامًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد فتوح الزمالك الأهلي كهربا حسين الشحات إمام عاشور

مواد متعلقة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد فتوح وموقفه من مباراة بلاك بولز

بدر حامد: أحمد فتوح سيكون نجم الكرة المصرية الأول

بمشاركة أحمد فتوح، 10 صور ترصد مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي

أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته
ads

الأكثر قراءة

فترة زواجها شهر، راندا البحيري تكشف عن سر غير متوقع يتعلق بحياتها الشخصية

غلق الطريق الساحلي بالإسكندرية وترحيل مواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات بسبب الشبورة

قد تكون رعدية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتتوقع سقوط الأمطار على هذه المدن

كل حاجة سيئة غير متوقعة حدثت معي، انهيار راندا البحيري في البكاء بسبب طليقها (فيديو)

بسبب الشبورة، تحذير عاجل من وزارة الداخلية لقائدي السيارات (فيديو)

تطورات جديدة في قضية إبراهيم فايق والحكم محمد عادل وتصالح الشيبي والشحات

محامي أحمد فتوح: نجوم من الأهلي تحدثوا معي للدفاع عن اللاعب وشقيق أحدهم حضر جميع الجلسات

على المنصة وبجوار الإدارة الجديدة، حفل تنصيب ترامب يجمع أغنى 3 رجال بالعالم

منوعات

المزيد

بينهم 26 أجنبيا، وفاة 11 شخصا وإصابة 38 آخرين تناولوا كحولا مغشوشا في تركيا

على المنصة وبجوار الإدارة الجديدة، حفل تنصيب ترامب يجمع أغنى 3 رجال بالعالم

وفاة 11 شخصا في تركيا بينهم أجانب بسبب تسمم كحولي

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية