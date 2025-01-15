بينهم 26 أجنبيا، وفاة 11 شخصا وإصابة 38 آخرين تناولوا كحولا مغشوشا في تركيا

لقي 11 شخصًا مصرعهم خلال 24 ساعة في إسطنبول التركية بعدما تناولوا مشروبًا كحوليًّا مغشوشًا، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس الثلاثاء.

وأوردت الوكالة أن "38 شخصًا، بينهم 26 أجنبيًّا، نقلوا إلى عدة مستشفيات في المدينة بعدما تناولوا مشروبًا كحوليًّا مغشوشًا. وقضى من بينهم 11 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

في عام 2024، واجه 110 أشخاص عارضًا صحيًّا بعدما تناولوا مشروبًا كحوليًّا مغشوشًا في إسطنبول، وتوفي 48 منهم، وفق ما ذكرت بلدية إسطنبول على "إكس".

ويُشتبه في أن الكحول الذي تسبب بالوفيات مغشوش بـ الميثانول.

وغالبا ما يضاف الميثانول إلى المشروبات الكحولية غير القانونية لزيادة فعاليتها.

وفي حال تناوله، قد يؤدي الميثانول إلى فقدان البصر وتلف الكبد والوفاة.

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