مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة
تقام مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
بيراميدز ضد غزل المحلة - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2
الأهلي ضد الجونة - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD
إيفرتون ضد أستون فيلا - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD
نيوكاسل ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير = الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
بوخوم ضد سانت باولي - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD
يونيون برلين ضد أوجسبورج - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 3
بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD
فيردر بريمين ضد بايدنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 2
شتوتجارت ضد لايبزيج - الساعة 9:30 مساءُ - قناة بي إن سبورت 9 HD
مواعيد مباريات اليوم في كاس ملك إسبانيا
ألميريا ضد ديبفورتيفو ليجانيس - الساعة 8:30 مساءً - قناة SSC SPORT
برشلونة ضد ريال بيتيس - الساعة 10 مساءً - قناة SSC SPORT
مواعيد مباريات اليوم في كاس فرنسا
بريست ضد نانت - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD
إف سي سبالي ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد بولونيا - الساعة 9:45 مساءً - قناة Starz Play App
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الشباب ضد الرياض - الساعة 5:5 مساءً - قناة SSC SPORT
ضمك ضد الاتفاق - الساعة 5:30 مساءً - قناة SSC SPORT
الخلود ضد أهلي جدة - الساعة 7 مساءً - قناة SSC SPORT
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
عجمان ضد العين - الساعة 3:5 مساءً - قناة أبو ظبي
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد
مصر ضد الأرجنتين - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2
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