الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

تقام مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز ضد غزل المحلة - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2

الأهلي ضد الجونة - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

إيفرتون ضد أستون فيلا - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير = الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

فريق أرسنال، فيتو
فريق أرسنال، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوخوم ضد سانت باولي - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

يونيون برلين ضد أوجسبورج - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 3

بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

فيردر بريمين ضد بايدنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

شتوتجارت ضد لايبزيج - الساعة 9:30 مساءُ - قناة بي إن سبورت 9 HD

مواعيد مباريات اليوم في كاس ملك إسبانيا

ألميريا ضد ديبفورتيفو ليجانيس - الساعة 8:30 مساءً - قناة SSC SPORT

برشلونة ضد ريال بيتيس - الساعة 10 مساءً - قناة SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في كاس فرنسا

بريست ضد نانت - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD

إف سي سبالي ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الدوري الإيطالي 

إنتر ميلان ضد بولونيا - الساعة 9:45 مساءً - قناة Starz Play App

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب ضد الرياض - الساعة 5:5 مساءً - قناة SSC SPORT

ضمك ضد الاتفاق - الساعة 5:30 مساءً - قناة SSC SPORT

الخلود ضد أهلي جدة - الساعة 7 مساءً - قناة SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

عجمان ضد العين - الساعة 3:5 مساءً - قناة أبو ظبي

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد 

مصر ضد الأرجنتين - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2

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الدوري المصري بيراميدز الأهلي أستون فيلا الدوري الانجليزي الدوري الإيطالي الدوري الألماني كأس فرنسا

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