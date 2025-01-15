مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد الجونة

تقام مساء اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي - البريميرليج والدوري الإيطالي والدوري الألماني وكأس فرنسا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز ضد غزل المحلة - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2

الأهلي ضد الجونة - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

إيفرتون ضد أستون فيلا - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل ضد وولفرهامبتون - الساعة 9:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

أرسنال ضد توتنهام هوتسبير = الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

فريق أرسنال، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوخوم ضد سانت باولي - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

يونيون برلين ضد أوجسبورج - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 3

بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

فيردر بريمين ضد بايدنهايم - الساعة 9:30 مساءً - قناة بي إن سبورت اكسترا 2

شتوتجارت ضد لايبزيج - الساعة 9:30 مساءُ - قناة بي إن سبورت 9 HD

مواعيد مباريات اليوم في كاس ملك إسبانيا

ألميريا ضد ديبفورتيفو ليجانيس - الساعة 8:30 مساءً - قناة SSC SPORT

برشلونة ضد ريال بيتيس - الساعة 10 مساءً - قناة SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في كاس فرنسا

بريست ضد نانت - الساعة 7:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 7 HD

إف سي سبالي ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد بولونيا - الساعة 9:45 مساءً - قناة Starz Play App

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب ضد الرياض - الساعة 5:5 مساءً - قناة SSC SPORT

ضمك ضد الاتفاق - الساعة 5:30 مساءً - قناة SSC SPORT

الخلود ضد أهلي جدة - الساعة 7 مساءً - قناة SSC SPORT

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

عجمان ضد العين - الساعة 3:5 مساءً - قناة أبو ظبي

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد

مصر ضد الأرجنتين - الساعة 7 مساءً - قناة Ontime sports 2

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