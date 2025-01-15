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على المنصة وبجوار الإدارة الجديدة، حفل تنصيب ترامب يجمع أغنى 3 رجال بالعالم

ماسك وزوكربيرج وبيزوس،
ماسك وزوكربيرج وبيزوس، فيتو

حفل تنصيب  دونالد ترامب، يشارك إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرج حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، وفقًا لمسؤول مشارك في التخطيط للحدث أبلغ شبكة NBC نيوز الأمريكية. 

وسيكون لهم مكان بارز في الحفل، حيث سيجلسون معًا على المنصة مع ضيوف بارزين آخرين بما في ذلك مرشحو ترامب لشغل مناصب حكومية ومسؤولين منتخبين.

وبذلت شركات التكنولوجيا العملاقة الثلاث محاولات لكسب ود ترامب في العام الماضي، بقيادة ماسك الذي تبرع بأكثر من ربع مليار دولار من أموال الحملة للمساعدة في انتخاب ترامب.

وأعاد زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، هذا الشهر ترتيب موظفي سياسات تعديل المحتوى الخاصة به لتتماشى مع الإدارة الجمهورية القادمة، كما تبرعت ميتا بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب.

وقرر بيزوس، مؤسس أمازون والرئيس التنفيذي للشركة، في الخريف الماضي أن صحيفة واشنطن بوست، التي يملكها، لن تؤيد أي مرشح في السباق الرئاسي، متجاهلًا رأي موظفي الرأي الذين أرادوا تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس، كما ساهمت أمازون بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب.

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إيلون ماسك 

ويعتبر الرجال الثلاثة من بين أغنى الناس في العالم بثروات تستند إلى طفرة التكنولوجيا في العقدين الماضيين. ويحتل ماسك المركز الأول، وبيزوس المركز الثاني، وزوكربيرج المركز الثالث، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. وبلغت ثروتهم الصافية مجتمعة 885 مليار دولار وفقًا لبلومبرج.

ولدى قادة التكنولوجيا قضايا كبيرة على المحك في فترة ولاية ترامب الثانية، وليس فقط بسبب التغييرات المحتملة في السياسة الضريبية والتجارية ولكن أيضًا بسبب القضايا الخاصة بأعمالهم.

وتواجه شركة ميتا محاكمة محتملة لمكافحة الاحتكار في أبريل بسبب مزاعم من لجنة التجارة الفيدرالية بأنها تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكار الشبكات الاجتماعية الشخصية.

وتعد أمازون متعاقدًا فيدراليًا رئيسيًا من خلال أعمال الحوسبة السحابية، والتي كانت مصدرًا للصراع مع ترامب خلال ولايته الأولى. كما تعد سبيس إكس متعاقدًا فيدراليًا رئيسيًا من خلال إطلاق الصواريخ وأعمال خدمة الإنترنت، ستارلينك.

ويعد ماسك وزوكربيرج وبيزوس منافسين متكررين في صناعة التكنولوجيا، حيث يتنافسون على النفوذ في مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والإعلام.

ويحاول بيزوس التنافس مع هيمنة ماسك في إطلاق الصواريخ بشركته الفضائية بلو أوريجين، على الرغم من أن بلو أوريجين ألغت يوم الاثنين محاولة الإطلاق الافتتاحية.

كما يعتبر زوكربيرج وماسك منافسين منذ فترة طويلة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وينفق كل منهما مليارات الدولارات على نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وفي عام 2022، بدأ ماسك أيضًا في التنافس مع زوكربيرغ على وسائل التواصل الاجتماعي عندما اشترى X، الذي كان يُعرف آنذاك باسم تويتر. ويتنافس بيزوس وزوكربيرج من خلال أعمال الإعلان والتسوق المتنافسة لأمازون وميتا.

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