الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

قطار كل 4 دقائق ونصف، تعديل خريطة تشغيل المترو بسبب مباراتي الأهلي والزمالك

مترو، فيتو
مترو، فيتو
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أعلنت  الشركة المشغلة للخط الثالث تعديل مؤقت في خريطة التشغيل خلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراتي النادي الأهلى اليوم، والزمالك غدا.

 

زيادة عدد الرحلات لتلبية احتياجات الجماهير

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباريات لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

 

وأشارت إلى أن اليوم 15 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً الأهلي يواجه الجونة، وغدا الخميس الموافق 16 يناير ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الرابعة  مساءً، باستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري، لذا هناك ترتيبات خاصة بمحطات المترو لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وتابعت: “هنوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق”.

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الأهلى والزمالك الدوري المصري الشركة المشغلة للخط الثالث اليوم النادي الأهلي اليوم
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