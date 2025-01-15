"توصية" من بايدن لترامب بشأن أوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن حث خلال محادثاته مع خليفته دونالد ترامب على مواصلة دعم أوكرانيا لمنحها "موقف قوة" في المفاوضات مع روسيا.

وقال كيربي: "لقد أجرى هذه المحادثات مع الرئيس المنتخب من أجل مواصلة (الدعم)، والحفاظ على الزخم، بحيث عندما تجري المفاوضات، يمكن لأوكرانيا أن تتخذ موقف قوة".

وسبق أن أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أنه من غير المناسب أن تقطع الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالأسلحة من أجل إجبارها على إجراء محادثات سلام مع روسيا، ولكنه اعتبر أن ذلك "يبقى خيارًا متاحًا".

وأوضح سوليفان، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "لا أعتقد أن الولايات المتحدة ينبغي أن تقول لأوكرانيا: عليك الاستسلام"، مضيفًا "أعتقد أن هذا استخدام غير مناسب للنفوذ الأمريكي"، ولكنه "خيار متاح من الناحية النظرية" للولايات المتحدة.

كما أفاد ساليفان بأنه من غير المناسب إجبار واشنطن أوكرانيا على الانخراط في محادثات سلام مع روسيا في حالة ما لم تنجر الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى الصراع، وتابع: "لا أعتقد أنه من الصواب أن تملي الولايات المتحدة على دولة تقاتل من أجل بقائها الشروط الدقيقة أو شكل المفاوضات - ما لم تجرنا إلى الحرب وهي لم تجرنا إلى الحرب".

ولم يؤيد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تملي وضعا نهائيا على أوكرانيا ما دامت تزود كييف بالأسلحة.

يذكر أنه في يونيو الماضي، طرح الرئيس فلاديمير بوتين مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا بالتخلي عن نية الانضمام إلى حلف "الناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.