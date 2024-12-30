أخبار مصر: السيسي ينعي جيمي كارتر، تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط، انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة، موعد ومكان تشييع جثمان أحمد عدوية
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
غرق وهبوط أرضي، طوارئ في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية
لم تسلم شوارع وميادين الإسكندرية من غرق بعض شوارعها بمياه الأمطار والتى تحولت إلى برك وبحيرات من المياه وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة.
الرئيس السيسي ناعيًا جيمي كارتر: دوره في السلام سيبقى محفورا في سجلات التاريخ
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، متقدمًا بالعزاء لعائلته وللشعب الأمريكي.
مصدر أمني: وفاة ضابط شرطة وفردين في انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة
صرح مصدر أمني، بوقوع انفجار غازي أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة ووفاة ضابط شرطة وفردين.
موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025
يبحث العديد من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات لعام 2025، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، وهي أول إجازة في العام الجديد 2025.
علاء مبارك ينعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية
نعى علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد.
إبراهيم فايق: إقالة ميكالي خلال ساعات وهذا المدرب بديلا له
قال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه على شاشة قناة mbc مصر 2: إن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينوي توجيه الشكر إلى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، خلال الساعات القادمة ومنحه مرتب ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده مع اتحاد الكرة.
لنفس السبب، كارثة الطائرة الكورية كادت تتكرر
بعد مصرع 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من طراز بوينج 737-800 في مطار موان جنوب غرب كوريا الجنوبية، عادت طائرة ثانية أدراجها اليوم الاثنين.
الثاني الأخطر، 4 أنواع للإصابة بمرض السكر
مرض السكر من الأمراض المزمنة وله عدة أنواع ويظل يصاحب المريض طوال حياته.
بايدن يحدد 9 يناير القادم يومًا وطنيًّا للحداد على كارتر
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، باعتبار التاسع من يناير 2025، "يومًا وطنيًّا للحداد" في أنحاء الولايات المتحدة على وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.
بالأماكن والأسعار، التفاصيل الكاملة لحجز أراضي الإسكان المتوسط
يستمر التقديم وحجز أراضي الإسكان المتوسط، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.
محققون يطالبون باعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
طالب محققون في كوريا الجنوبية قضاء بلادهم بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك-يول.
موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية
غيب الموت المطرب أحمد عدوية، قبل ساعات قليلة عن عمر يناهز 79 عاما.
وكشفت الأسرة عن تشييع جنازة الفنان أحمد عدوية بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة.
حديث إسرائيل بالانتصار وهم، تصريحات مثيرة من الحرس الثوري الإيراني بشأن الحرب
أكد العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن الحرس الثوري يعد اليوم أقوى قوة عسكرية في غرب آسيا، مشددا على أنه لن يغفل عن الأعداء ولن يترك لهم أي فرصة.
اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
نجم الأهلي السابق: الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري
أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن وجود التونسي علي معلول، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهم في الفترة القادمة.
مصرع 66 شخصًا في حادث سير جنوبي إثيوبيا
لقي أكثر من 66 شخصًا مصرعهم في حادث سير جنوبي إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية أمس الأحد.
موعد إغلاق تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة تلقى طلبات للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.
نقابة المهن الموسيقية تنعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية
نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
محلل سياسي: مصر تتعرض لحروب وجودية والمؤامرة تكشفت بشكل كامل
قال محمد نور، المحلل السياسي: إن المؤامرة التي تُحاك ضد مصر والمنطقة أصبحت واقعية، حيث تكشفت بشكل كامل، وعلى الشارع المصري أن يتحمل ويصبر أمام كافة المخططات الموجودة في المنطقة، والتي تستهدفه في المقام الأول.
أثار الجدل بتقبيل جيهان السادات واقتحم غرفة نجوى فؤاد، وفاة جيمي كارتر مهندس كامب ديفيد
أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم، عن وفاة الرئيس الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الذي أكمل عامه الـ 100 فى أكتوبر الماضي.
عضو الاتحاد السكندري: المنافسة في الدوري صعبة بسبب الأخطاء التحكيمية
انتقد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري مستوى التحكيم في مباراة الزمالك، والتي انتهت بخسارة زعيم الثغر بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدوري المصري، للموسم الجاري.
البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
سجلت أسعار الفراخ تباينًأ ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 3 جنيهات مقابل استقرار البيضاء، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
لنفس السبب، كارثة الطائرة الكورية كادت تتكرر
بعد مصرع 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من طراز بوينج 737-800 في مطار موان جنوب غرب كوريا الجنوبية، عادت طائرة ثانية أدراجها اليوم الاثنين.
شبانة عن عقوبات لجنة الانضباط: مجلس جمال علام كان بيشتغلنا
انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن عدم معرفته سبب صدور قرارات لجنة الانضباط في عهده.
الطماطم ترتفع لـ 6 جنيهات والبصل 16 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور
سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
استعدادات وزارة النقل خلال احتفالات رأس السنة
انتهت وزارة النقل من الاستعدادات الخاصة بتأمين المترو والسكك الحديدية خلال احتفالات رأس السنة، وعلى مدى العام من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة إجراءات تأمين وسائل النقل، سواء المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل والمواصلات.
مدير المسابقات برابطة الأندية يكشف سبب إفلات جوميز من عقوبة لجنة الانضباط
أشار طه عزت، مدير إدارة المسابقات بـرابطة الأندية المصرية، إلى أن جوزيه جوميز كان من المفترض أن يتم إيقافه في الدوري السعودي إذا صدرت العقوبة قبل رحيله، لكنه غادر الزمالك قبل إصدار العقوبة.
اقتصادية النواب تناقش اليوم بيان وزير الاستثمار
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته يوم الثلاثاء ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة.
محظورات في قانون حماية البيانات الشخصية، تعرف عليها
حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددا من المحظورات على أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات.
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