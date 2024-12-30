أخبار مصر: السيسي ينعي جيمي كارتر، تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط، انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة، موعد ومكان تشييع جثمان أحمد عدوية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لم تسلم شوارع وميادين الإسكندرية من غرق بعض شوارعها بمياه الأمطار والتى تحولت إلى برك وبحيرات من المياه وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق شرق وغرب ووسط المحافظة.

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، متقدمًا بالعزاء لعائلته وللشعب الأمريكي.

صرح مصدر أمني، بوقوع انفجار غازي أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة ووفاة ضابط شرطة وفردين.

يبحث العديد من الموظفين وطلاب المدارس والجامعات لعام 2025، عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025، وهي أول إجازة في العام الجديد 2025.

نعى علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد.

قال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه على شاشة قناة mbc مصر 2: إن مجلس إدارة اتحاد الكرة ينوي توجيه الشكر إلى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، خلال الساعات القادمة ومنحه مرتب ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقده مع اتحاد الكرة.

بعد مصرع 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من طراز بوينج 737-800 في مطار موان جنوب غرب كوريا الجنوبية، عادت طائرة ثانية أدراجها اليوم الاثنين.

مرض السكر من الأمراض المزمنة وله عدة أنواع ويظل يصاحب المريض طوال حياته.

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، باعتبار التاسع من يناير 2025، "يومًا وطنيًّا للحداد" في أنحاء الولايات المتحدة على وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

يستمر التقديم وحجز أراضي الإسكان المتوسط، والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، وذلك حتى يوم 6 /1 /2025.

طالب محققون في كوريا الجنوبية قضاء بلادهم بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك-يول.

غيب الموت المطرب أحمد عدوية، قبل ساعات قليلة عن عمر يناهز 79 عاما.

وكشفت الأسرة عن تشييع جنازة الفنان أحمد عدوية بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين من مسجد حسين صدقي بالمعادي، والدفن في مقابر السيدة عائشة.

أكد العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن الحرس الثوري يعد اليوم أقوى قوة عسكرية في غرب آسيا، مشددا على أنه لن يغفل عن الأعداء ولن يترك لهم أي فرصة.

يواصل اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن وجود التونسي علي معلول، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهم في الفترة القادمة.

لقي أكثر من 66 شخصًا مصرعهم في حادث سير جنوبي إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية أمس الأحد.

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة تلقى طلبات للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025.

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

قال محمد نور، المحلل السياسي: إن المؤامرة التي تُحاك ضد مصر والمنطقة أصبحت واقعية، حيث تكشفت بشكل كامل، وعلى الشارع المصري أن يتحمل ويصبر أمام كافة المخططات الموجودة في المنطقة، والتي تستهدفه في المقام الأول.

أعلنت الولايات المتحدة، مساء اليوم، عن وفاة الرئيس الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، الذي أكمل عامه الـ 100 فى أكتوبر الماضي.

انتقد محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري مستوى التحكيم في مباراة الزمالك، والتي انتهت بخسارة زعيم الثغر بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الدوري المصري، للموسم الجاري.

سجلت أسعار الفراخ تباينًأ ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 3 جنيهات مقابل استقرار البيضاء، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

بعد مصرع 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من طراز بوينج 737-800 في مطار موان جنوب غرب كوريا الجنوبية، عادت طائرة ثانية أدراجها اليوم الاثنين.

انتقد الإعلامي محمد شبانة، تصريحات جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن عدم معرفته سبب صدور قرارات لجنة الانضباط في عهده.

سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

انتهت وزارة النقل من الاستعدادات الخاصة بتأمين المترو والسكك الحديدية خلال احتفالات رأس السنة، وعلى مدى العام من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة إجراءات تأمين وسائل النقل، سواء المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل والمواصلات.

أشار طه عزت، مدير إدارة المسابقات بـرابطة الأندية المصرية، إلى أن جوزيه جوميز كان من المفترض أن يتم إيقافه في الدوري السعودي إذا صدرت العقوبة قبل رحيله، لكنه غادر الزمالك قبل إصدار العقوبة.

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته يوم الثلاثاء ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة.

حدد قانون حماية البيانات الشخصية عددا من المحظورات على أعضاء مجلس إدارة مركز حماية البيانات.

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